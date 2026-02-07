Svájci arany lesiklásban, de Odermatt a dobogóra sem fért fel

A legnagyobb esélyesek közül a négyszeres összetett-világkupagyőztes, jelenleg is élen álló svájci Marco Odermatt rajtolt, hetedikként, s a célban meg is előzte az addigi éllovas honfitársát, Alexis Monneyt, azonban az már akkor érezhető volt, hogy az 5 századmásodperces előny kevés lesz a győzelemhez.

Nem is örülhetett sokáig a vezetésnek, mert rögtön utána következett egy másik svájci, a szám világbajnoki címvédője, Franjo von Allmen, aki úgy vette át a vezetést, hogy hét tizedmásodpercet vert honfitársára, s ekkor három svájci állt a dobogón.

De aztán 11-es rajtszámmal következett a hazaiak első versenyzője, a lesiklást Kitzbühelben meglepetésre megnyerő Giovanni Franzoni, s alaposan szorongatta az éllovast, de végül két tizedmásodperccel alulmaradt, majd egyből utána következett a negyedik, s egyben utolsó olimpiáján induló honfitársa, Dominik Paris, aki világbajnoki címet nyert már, ötkarikás érmet azonban nem – eddig. Mert ugyan fél másodperccel kikapott von Allmentől, de sikerült leszorítania a dobogóról Odermattot.

Az élmezőny sorrendje ezt követően már nem változott, a 36 induló közül 32-es rajtszámmal az izraeli színekben versenyző Szöllős Barnabás is, aki 5.42-es hátránnyal a 30. idővel ért célba. Az olimpia első döntőjében tehát svájci győzelem született, míg a házigazda olaszok két érmet is begyűjtöttek, Odermattnak meg még ott val a szuper-G és az óris-műlesiklás.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Férfi lesiklás

1. Franjo van Allmen (Svájc) 1:51.61 perc

2. Giovanni Franzoni (Olaszország) +0.20 mp hátrány

3. Dominik Paris (Olaszország) +0.50

4. Marco Odermatt (Svájc) +0.70

5. Alexis Monney (Svájc) +0.75

6. Vincent Kriechmayr (Ausztria) +0.77