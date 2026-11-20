A Real Madrid pénteken a hivatalos oldalán számolt be róla, hogy hosszabbított a rutinos kapussal.

Thibaut Courtois megállapodása 2027 nyarán járt volna le Madridban, de a vezetőség már korábban jelezte, hogy kiemelt feladatának tekinti a kapussal történő újabb szerződést. A klub a 30 év feletti játékosokkal kapcsolatos gyakorlatát követte, vagyis egy évet hosszabbított a kapussal.

A 34 éves belga labdarúgó 2018-ban igazolt a Real Madridhoz, azóta 348 mérkőzésen kapott szerepet, és 14 komoly trófeát nyert.