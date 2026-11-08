Idegenben sem jelentett problémát a Betisnek az Elche két vállra fektetése

A kapura lövések számára nem panaszkodhattak a nézők az Elche–Betis mérkőzés első félidejében, azok minőségére viszont annál inkább, a két térfélen összesen tizenegyszer próbálkoztak a két csapat játékosa, ám mindössze egyszer, a sevillaiaknak sikerült eltalálniuk Matías Dituro „ketrecét”.

Az argentin kapus egyébként remekelt a mérkőzésen, Abde Ezzalzuli ziccerét, valamint a mezőny legjobbjának, Iscónak a bal felsőbe tartó lövését is kivédte. A 81. percben azonban már ő is tehetetlenül nézte csak, ahogy Rodrigo Riquelme lecsapott José Morante fejese nyomán a kapufáról lepattanó labdára, és közelről a felső léc alá bombázott. Nyolc perccel később eldöntötte a mérkőzést a vendégcsapat: Marc Bartra Dani Ceballos szöglete után fejjel vette be a jobb sorsra érdemes Dituro kapuját – Manuel Pellegrini együttese továbbra is BL-indulást érő helyen áll. 0–2

Gyengécske első félidőt láthatott a nézősereg az Anoetában, ahol az európai kupaindulásra hajtó Real Sociedad a Rayo Vallecanót fogadta. Azt nem lehetett mondani, hogy ne tették volna a dolgukat becsülettel a felek, az 1. percben Orri Óskarsson előtt adódott is egy nagy lehetőség, de még mielőtt elérhetett volna a beadás a középen érkező izlandihoz, felszabadítottak előle a védők – talán ez volt az első bő háromnegyed óra legnagyobb helyzete.

A második játékrészben a hazaiak rátettek egy lapáttal, s a félidő derekán ennek meg is lett az eredménye: egy hosszú előreívelést Ander Barrenetxea tartott meg szépen, jobbról középre húzva játszotta meg a védők mögül érkező Orri Óskarssont, aki jobbal eredményesen fejezte be a kétségkívül mutatós támadást. Ez elég is volt ahhoz, hogy a hazaiak minimális különbséggel megnyerjék a mérkőzést. 1–0

Csaknem nyolcvan percig kellett várnia a publikumnak az első gólra a Villarreal és a Getafe meccsén. A vezetést az otthon játszó „sárga tengeralattjáró” szerezte meg: Nicolas Pépé jobbról kanyarította be a labdát a túlsó kapufához, ahol Tajon Buchanan érkezett, és a rövid sarokba perdített. A kegyelemdöfést a hosszabbítás első percében Carlos Romero adta meg a madridiaknak, Ayoze Pérez zseniális passzából állítva be a 2–0-s végeredményt – Gulácsi Péternek ez volt a második kapott gól nélküli mérkőzése a spanyol bajnokságban.

A másik kora esti mérkőzésen, a Celta Vigo–Levante összecsapáson nem született érvényes gól: a 27. percben Pablo Durán lesről talált a kapuba. A Celta spanyol centere előtt a későbbiekben is nagyobbnál nagyobb helyzetek adódtak, ám egyik lehetőségével sem tudott élni. 0–0

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Elche–Real Betis 0–2 (R. Riquelme 81., Bartra 89.)

Real Sociedad–Rayo Vallecano 1–0 (Óskarsson 67.)

Celta Vigo–Levante 0–0

Villarreal–Getafe 2–0 (T. Buchanan 80., C. Romero 90+1.)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Málaga–Racing Santander 1–2 (Dotor 28., ill. Luque 50., Zabiri 60.)

Kiállítva: Aznu (Málaga, 64.)

Espanyol–Deportivo 0–0

Osasuna–Athletic Bilbao 1–1 (Catena 90., ill. N. Williams 85.)

Valencia–Real Madrid 0–3 (Valverde 28., Arda Güler 36., K. Mbappé 75.)

Pénteken játszották

Sevilla–Alavés 0–0