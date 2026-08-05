LA LIGA 2026–2027 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

LA LIGA
1. FORDULÓ
2026. augusztus 15., szombat
19.30: Alavés–Getafe
21.30: Sevilla–Rayo Vallecano
2026. augusztus 16., vasárnap
17.00: Racing Santander–Villarreal
19.00: Espanyol–Levante
21.30: Celta Vigo–Osasuna
2026. augusztus 17., hétfő
21.00: Deportivo–Elche
2026. augusztus 19., szerda
21.00: Atlético Madrid–Málaga
2026. augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Real Betis
2026. augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad
2026. augusztus 27., csütörtök
21.00: Barcelona–Athletic Bilbao
2. FORDULÓ
2026. augusztus 20., csütörtök
21.00: Rayo Vallecano–Alavés
2026. augusztus 21., péntek
21.00: Real Betis–Real Sociedad
2026. augusztus 22., szombat
17.00: Athletic Bilbao–Sevilla
19.30: Valencia–Celta Vigo
21.30: Espanyol–Real Madrid
2026. augusztus 23., vasárnap
17.00: Atlético Madrid–Villarreal
19.30: Getafe–Racing Santander
21.30: Elche–Barcelona
2026. augusztus 24., hétfő
19.30: Osasuna–Levante
21.30: Málaga–Deportivo
3. FORDULÓ
2026. augusztus 28., péntek
19.00: Racing Santander–Elche
21.30: Alavés–Villarreal
2026. augusztus 29., szombat
17.00: Levante–Real Betis
19.00: Real Sociedad–Espanyol
21.30: Sevilla–Atlético Madrid
2026. augusztus 30., vasárnap
17.00: Real Madrid–Málaga
19.30: Deportivo–Valencia
21.30: Celta Vigo–Athletic Bilbao
2026. augusztus 31., hétfő
19.30: Osasuna–Getafe
21.30: Barcelona–Rayo Vallecano
4. FORDULÓ
2026. szeptember 4., péntek
21.00: Real Betis–Real Madrid
2026. szeptember 5., szombat
16.15: Athletic Bilbao–Atlético Madrid
18.30: Rayo Vallecano–Racing Santander
21.00: Villarreal–Deportivo
2026. szeptember 6., vasárnap
16.15: Valencia–Barcelona
18.30: Alavés–Osasuna
18.30: Málaga–Levante
21.00: Espanyol–Sevilla
2026. szeptember 7., hétfő
19.00: Getafe–Celta Vigo
21.30: Elche–Real Sociedad
5. FORDULÓ
2026. szeptember 13., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Elche
21.00: Celta Vigo–Málaga
21.00: Getafe–Deportivo
21.00: Levante–Barcelona
21.00: Osasuna–Espanyol
21.00: Real Madrid–Rayo Vallecano
21.00: Racing Santander–Alavés
21.00: Sevilla–Valencia
21.00: Villarreal–Real Betis
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid
6. FORDULÓ
2026. szeptember 16., szerda
21.00: Atlético Madrid–Osasuna
21.00: Alavés–Valencia
21.00: Deportivo–Sevilla
21.00: Elche–Real Madrid
21.00: Barcelona–Racing Santander
21.00: Levante–Athletic Bilbao
21.00: Málaga–Villarreal
21.00: Rayo Vallecano–Espanyol
21.00: Real Betis–Getafe
21.00: Real Sociedad–Celta Vigo
7. FORDULÓ
2026. szeptember 20., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Alavés
21.00: Atlético Madrid–Real Madrid
21.00: Celta Vigo–Racing Santander
21.00: Deportivo–Real Betis
21.00: Espanyol–Elche
21.00: Getafe–Málaga
21.00: Osasuna–Rayo Vallecano
21.00: Sevilla–Barcelona
21.00: Valencia–Real Sociedad
21.00: Villarreal–Levante
8. FORDULÓ
2026. október 11., vasárnap
21.00: Alavés–Atlético Madrid
21.00: Elche–Celta Vigo
21.00: Barcelona–Getafe
21.00: Levante–Sevilla
21.00: Málaga–Espanyol
21.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao
21.00: Real Betis–Osasuna
21.00: Real Madrid–Villarreal
21.00: Racing Santander–Valencia
21.00: Real Sociedad–Deportivo
9. FORDULÓ
2026. október 18., vasárnap
21.00: Celta Vigo–Alavés
21.00: Deportivo–Levante
21.00: Espanyol–Atlético Madrid
21.00: Getafe–Rayo Vallecano
21.00: Málaga–Real Sociedad
21.00: Osasuna–Racing Santander
21.00: Real Betis–Barcelona
21.00: Real Madrid–Sevilla
21.00: Valencia–Athletic Bilbao
21.00: Villarreal–Elche
10. FORDULÓ
2026. október 25., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Getafe
21.00: Atlético Madrid–Deportivo
21.00: Celta Vigo–Real Betis
21.00: Alavés–Málaga
21.00: Barcelona–Real Madrid
21.00: Rayo Vallecano–Elche
21.00: Racing Santander–Espanyol
21.00: Real Sociedad–Levante
21.00: Sevilla–Osasuna
21.00: Valencia–Villarreal
11. FORDULÓ
2026. november 1., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad
21.00: Deportivo–Osasuna
21.00: Elche–Valencia
21.00: Barcelona–Alavés
21.00: Getafe–Sevilla
21.00: Levante–Atlético Madrid
21.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo
21.00: Real Betis–Málaga
21.00: Racing Santander–Real Madrid
21.00: Villarreal–Espanyol
12. FORDULÓ
2026. november 8., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Barcelona
21.00: Celta Vigo–Levante
21.00: Elche–Real Betis
21.00: Espanyol–Deportivo
21.00: Málaga–Racing Santander
21.00: Osasuna–Athletic Bilbao
21.00: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Sevilla–Alavés
21.00: Valencia–Real Madrid
21.00: Villarreal–Getafe
13. FORDULÓ
2026. november 22., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol
21.00: Alavés–Deportivo
21.00: Barcelona–Villarreal
21.00: Getafe–Atlético Madrid
21.00: Levante–Elche
21.00: Osasuna–Málaga
21.00: Rayo Vallecano–Valencia
21.00: Real Madrid–Celta Vigo
21.00: Racing Santander–Real Sociedad
21.00: Sevilla–Real Betis
14. FORDULÓ
2026. november 29., vasárnap
21.00: Celta Vigo–Villarreal
21.00: Deportivo–Barcelona
21.00: Elche–Atlético Madrid
21.00: Espanyol–Getafe
21.00: Levante–Racing Santander
21.00: Málaga–Athletic Bilbao
21.00: Real Betis–Rayo Vallecano
21.00: Real Madrid–Alavés
21.00: Real Sociedad–Sevilla
21.00: Valencia–Osasuna
15. FORDULÓ
2026. december 6., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Real Madrid
21.00: Atlético Madrid–Real Betis
21.00: Alavés–Espanyol
21.00: Barcelona–Celta Vigo
21.00: Getafe–Valencia
21.00: Osasuna–Elche
21.00: Rayo Vallecano–Levante
21.00: Racing Santander–Deportivo
21.00: Sevilla–Málaga
21.00: Villarreal–Real Sociedad
16. FORDULÓ
2026. december 13., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Valencia
21.00: Deportivo–Athletic Bilbao
21.00: Elche–Sevilla
21.00: Espanyol–Celta Vigo
21.00: Levante–Alavés
21.00: Málaga–Barcelona
21.00: Real Betis–Racing Santander
21.00: Real Madrid–Osasuna
21.00: Real Sociedad–Getafe
21.00: Villarreal–Rayo Vallecano
17. FORDULÓ
2026. december 20., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Real Betis
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid
21.00: Deportivo–Real Madrid
21.00: Barcelona–Real Sociedad
21.00: Getafe–Levante
21.00: Osasuna–Villarreal
21.00: Sevilla–Racing Santander
21.00: Valencia–Espanyol
21.00: Alavés–Elche
21.00: Rayo Vallecano–Málaga
18. FORDULÓ
2027. január 3., vasárnap
21.00: Celta Vigo–Deportivo
21.00: Espanyol–Barcelona
21.00: Málaga–Elche
21.00: Levante–Valencia
21.00: Rayo Vallecano–Atlético Madrid
21.00: Real Betis–Alavés
21.00: Real Madrid–Getafe
21.00: Racing Santander–Athletic Bilbao
21.00: Real Sociedad–Osasuna
21.00: Villarreal–Sevilla
19. FORDULÓ
2027. január 10., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal
21.00: Atlético Madrid–Racing Santander
21.00: Alavés–Real Sociedad
21.00: Deportivo–Rayo Vallecano
21.00: Elche–Getafe
21.00: Espanyol–Real Betis
21.00: Osasuna–Barcelona
21.00: Real Madrid–Levante
21.00: Sevilla–Celta Vigo
21.00: Valencia–Málaga
20. FORDULÓ
2027. január 17., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Real Sociedad
21.00: Celta Vigo–Valencia
21.00: Barcelona–Elche
21.00: Getafe–Athletic Bilbao
21.00: Levante–Espanyol
21.00: Málaga–Real Madrid
21.00: Rayo Vallecano–Sevilla
21.00: Real Betis–Deportivo
21.00: Racing Santander–Osasuna
21.00: Villarreal–Alavés
21. FORDULÓ
2027. január 24., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Levante
21.00: Alavés–Barcelona
21.00: Deportivo–Atlético Madrid
21.00: Elche–Rayo Vallecano
21.00: Espanyol–Villarreal
21.00: Getafe–Osasuna
21.00: Real Madrid–Real Betis
21.00: Racing Santander–Celta Vigo
21.00: Real Sociedad–Málaga
21.00: Valencia–Sevilla
22. FORDULÓ
2027. január 31., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Espanyol
21.00: Celta Vigo–Getafe
21.00: Barcelona–Valencia
21.00: Levante–Real Sociedad
21.00: Málaga–Alaves
21.00: Osasuna–Deportivo
21.00: Rayo Vallecano–Real Madrid
21.00: Real Betis–Elche
21.00: Sevilla–Athletic Bilbao
21.00: Villarreal–Racing Santander
23. FORDULÓ
2027. február 7., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Osasuna
21.00: Alavés–Celta Vigo
21.00: Deportivo–Málaga
21.00: Elche–Levante
21.00: Espanyol–Rayo Vallecano
21.00: Barcelona–Atlético Madrid
21.00: Getafe–Villarreal
21.00: Real Betis–Sevilla
21.00: Real Sociedad–Real Madrid
21.00: Valencia–Racing Santander
24. FORDULÓ
2027. február 14., vasárnap
21.00: Celta Vigo–Rayo Vallecano
21.00: Elche–Deportivo
21.00: Levante–Málaga
21.00: Osasuna–Atlético Madrid
21.00: Real Madrid–Athletic Bilbao
21.00: Racing Santander–Getafe
21.00: Real Sociedad–Real Betis
21.00: Sevilla–Espanyol
21.00: Valencia–Alavés
21.00: Villarreal–Barcelona
25. FORDULÓ
2027. február 21., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Celta Vigo
21.00: Atlético Madrid–Elche
21.00: Alavés–Racing Santander
21.00: Deportivo–Real Sociedad
21.00: Espanyol–Osasuna
21.00: Barcelona–Levante
21.00: Málaga–Real Betis
21.00: Rayo Vallecano–Getafe
21.00: Sevilla–Real Madrid
21.00: Villarreal–Valencia
26. FORDULÓ
2027. február 28., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Barcelona
21.00: Celta Vigo–Espanyol
21.00: Getafe–Alavés
21.00: Levante–Deportivo
21.00: Málaga–Atlético Madrid
21.00: Osasuna–Sevilla
21.00: Real Betis–Villarreal
21.00: Real Madrid–Valencia
21.00: Racing Santander–Rayo Vallecano
21.00: Real Sociedad–Elche
27. FORDULÓ
2027. március 7., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Celta Vigo
21.00: Alavés–Athletic Bilbao
21.00: Deportivo–Getafe
21.00: Elche–Málaga
21.00: Espanyol–Racing Santander
21.00: Barcelona–Real Betis
21.00: Rayo Vallecano–Osasuna
21.00: Sevilla–Real Sociedad
21.00: Valencia–Levante
21.00: Villarreal–Real Madrid
28. FORDULÓ
2027. március 14., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Valencia
21.00: Alavés–Sevilla
21.00: Elche–Villarreal
21.00: Barcelona–Deportivo
21.00: Getafe–Real Sociedad
21.00: Málaga–Rayo Vallecano
21.00: Osasuna–Celta Vigo
21.00: Real Betis–Levante
21.00: Real Madrid–Espanyol
21.00: Racing Santander–Atlético Madrid
29. FORDULÓ
2027. március 21., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Getafe
21.00: Celta Vigo–Real Madrid
21.00: Espanyol–Athletic Bilbao
21.00: Levante–Osasuna
21.00: Rayo Vallecano–Barcelona
21.00: Racing Santander–Real Betis
21.00: Real Sociedad–Alavés
21.00: Sevilla–Elche
21.00: Valencia–Deportivo
21.00: Villarreal–Málaga
30. FORDULÓ
2027. április 4., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Racing Santander
21.00: Deportivo–Villarreal
21.00: Elche–Alavés
21.00: Barcelona–Sevilla
21.00: Getafe–Espanyol
21.00: Levante–Rayo Vallecano
21.00: Málaga–Osasuna
21.00: Real Betis–Celta Vigo
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid
21.00: Real Sociedad–Valencia
31. FORDULÓ
2027. április 11., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Levante
21.00: Celta Vigo–Elche
21.00: Alavés–Real Betis
21.00: Espanyol–Málaga
21.00: Osasuna–Real Madrid
21.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad
21.00: Sevilla–Deportivo
21.00: Valencia–Getafe
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao
21.00: Racing Santander–Barcelona
32. FORDULÓ
2027. április 18., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Sevilla
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Deportivo–Celta Vigo
21.00: Elche–Osasuna
21.00: Barcelona–Espanyol
21.00: Getafe–Real Madrid
21.00: Levante–Villarreal
21.00: Málaga–Valencia
21.00: Real Betis–Athletic Bilbao
21.00: Real Sociedad–Racing Santander
33. FORDULÓ
2027. április 21., szerda
21.00: Athletic Bilbao–Deportivo
21.00: Celta Vigo–Barcelona
21.00: Espanyol–Real Sociedad
21.00: Getafe–Real Betis
21.00: Osasuna–Alavés
21.00: Real Madrid–Elche
21.00: Racing Santander–Málaga
21.00: Sevilla–Levante
21.00: Valencia–Rayo Vallecano
21.00: Villarreal–Atlético Madrid
34. FORDULÓ
2027. május 2., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Alavés
21.00: Celta Vigo–Sevilla
21.00: Deportivo–Racing Santander
21.00: Elche–Espanyol
21.00: Barcelona–Osasuna
21.00: Levante–Real Madrid
21.00: Málaga–Getafe
21.00: Rayo Vallecano–Villarreal
21.00: Real Betis–Valencia
21.00: Real Sociedad–Athletic Bilbao
35. FORDULÓ
2027. május 9., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Málaga
21.00: Alavés–Levante
21.00: Getafe–Elche
21.00: Osasuna–Real Sociedad
21.00: Rayo Vallecano–Deportivo
21.00: Real Betis–Espanyol
21.00: Real Madrid–Barcelona
21.00: Racing Santander–Sevilla
21.00: Valencia–Atlético Madrid
21.00: Villarreal–Celta Vigo
36. FORDULÓ
2027. május 16., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Rayo Vallecano
21.00: Deportivo–Alavés
21.00: Elche–Athletic Bilbao
21.00: Espanyol–Valencia
21.00: Levante–Getafe
21.00: Málaga–Celta Vigo
21.00: Osasuna–Real Betis
21.00: Real Madrid–Racing Santander
21.00: Real Sociedad–Barcelona
21.00: Sevilla–Villarreal
37. FORDULÓ
2027. május 23., vasárnap
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao
21.00: Celta Vigo–Real Sociedad
21.00: Alavés–Real Madrid
21.00: Deportivo–Espanyol
21.00: Barcelona–Málaga
21.00: Rayo Vallecano–Real Betis
21.00: Racing Santander–Levante
21.00: Sevilla–Getafe
21.00: Valencia–Elche
21.00: Villarreal–Osasuna
38. FORDULÓ
2027. május 30., vasárnap
21.00: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano
21.00: Elche–Racing Santander
21.00: Espanyol–Alavés
21.00: Getafe–Barcelona
21.00: Levante–Celta Vigo
21.00: Málaga–Sevilla
21.00: Osasuna–Valencia
21.00: Real Betis–Atlético Madrid
21.00: Real Madrid–Deportivo
21.00: Real Sociedad–Villarreal