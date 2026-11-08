Fermín López két góljával nyert a Barcelona az Atlético Madrid otthonában

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Atlético Madrid–Barcelona 1–2 (1–1)

Madrid, Riyadh Air Metropolitano, 69 788 néző. Vezette: Javier Alberola Rojas

Atlético: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo – Giuliano Simeone, Koke (Hjulmand, 72.), P. Barrios (Jonathan David, 78.), Alex Baena (Johnny Cardoso, 72.) – I Kang In (Sörloth, 60.), Julián Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Barcelona: Joan García – Farinas (F. de Jong, a szünetben), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Christensen, 60.) – Pedri, Bernal (Eric García, 74.), Fermín López (Gavi, 74.) – Yamal, Raphinha, A. Gordon (Adeyemi, 86.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Giuliano Simeone (10.), ill. Fermín López (45., 66.)

A mérkőzés elején az Atlético Madrid volt veszélyesebb, és a 10. percben meg is szerezte a vezetést: Julián Álvarez középre tett labdájából Giuliano Simeone közelről talált a kapuba. A hazaiak a folytatásban is több lehetőséget dolgoztak ki, Álvarez azonban többször sem tudta kihasználni a helyzeteit. A Barcelona aztán fokozatosan átvette az irányítást, és a szünet előtt egyenlített: a 45. percben Fermín López lőtt a bal alsó sarokba.

A fordulás után Lamine Yamal is közel járt a gólszerzéshez, az Atlético pedig elsősorban kontrákból próbált veszélyeztetni. A katalánok fölénye a 66. percben érett újabb góllá: Yamal lapos passzát Fermín hat méterről váltotta gólra, megszerezve saját maga második, csapata győztes találatát.

Az Atlético a hajrában igyekezett nyomást gyakorolni a vendégekre, de a Barcelona megőrizte előnyét, így értékes három ponttal távozott Madridból. A katalán gárda továbbra is hibátlan idegenbeli mérleggel büszkélkedhet a La Ligában: mind a hat vendégként lejátszott bajnokiját megnyerte. 1–2