Heti program: Grúziában játszunk NL-meccset, Szeged–Veszprém rangadó

A magyar labdarúgó-válogatott Grúzia otthonában lép pályára Nemzetek Ligája-mérkőzésen, miközben számos egyéb összecsapást is rendeznek a sorozatban, köztük például spanyol–angol derbit. Hazai porondon kiemelkedik a Szeged–Veszprém csúcsrangadó a férfi kézilabda NB I-ben, a nőknél pedig a Győri ETO és a Ferencváros is pályára lép a Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulójában. A labdarúgó elitligákban és az NB I-ben ugyan nem rendeznek fordulót, de az NB III-ban folytatódnak a küzdelmek.

NOVEMBER 9., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM FUTSAL

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Szaúd-Arábia, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4) KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1) OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

10.00: versenyek SPORTLÖVÉSZET

VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Női 25 m pisztoly (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)

7.00: alapverseny

12.00: döntő

Női kisöbű szabadpuska, összetett (Mészáros Eszter, Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)

7.15: alapverseny

11.00: döntő SZNÚKER

BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER

13.45 és 19.45: 1. nap (Tv: Sport1) TENISZ

ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

21.00: egyes és páros, csoportkör, 1. forduló

21.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)

22.30: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Arena4)

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

6.30: egyes, döntő NOVEMBER 10., KEDD FUTBALLPROGRAM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

9.30: A magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

2. forduló, visszavágó

19.00: TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA-TFSE SAKK

18.00: Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest, villámtorna SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.00: női sportpisztoly 30 rapid lövés

11.30: döntő

7.00: férfi és női trap 1. nap TENISZ

WTA-világbajnokság, Indian Wells NOVEMBER 11., SZERDA FUTBALLPROGRAM FUTSAL

Felkészülési mérkőzés

16.00: Magyarország–Kuvait TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: FTC-Toyota Kovács–Alba Fehérvár KC

18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline (Tv: Sport1) KOSÁRLABDA

Női Európa-bajnoki selejtező

1. forduló, N-csoport, Hamburg

19.00: Németország–Magyarország

Férfi Európa-kupa

6. forduló, B-csoport

18.30: Zielona Gora (lengyel)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Férfi NB I

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár

18.00: Sopron KC–EPS-Honvéd

18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions

18.30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar RÖPLABDA

Férfi Challenge-kupa, selejtező, 1. mérkőzés

19.00: TSV Jona (svájci)–MÁV Előre

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Veszprémi Egyetemi SC

18.00: KHG Kaposvári NRC–Békéscsabai RSE

19.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM NEMZETEK LIGÁJA

A1-CSOPORT

5. FORDULÓ

18.00: Törökország–Belgium

20.45: Olaszország–Franciaország – élőben az NSO-n!

A3-CSOPORT

20.45: Csehország–Spanyolország

20.45: Anglia–Horvátország

C1-CSOPORT

20.45: Albánia–Finnország

20.45: San Marino–Fehéroroszország

C2-CSOPORT

18.00: Örményország–Ciprus

20.45: Montenegró–Lettország TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: csoportmérkőzések SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.00: férfi és női trap 3. nap

11.30: női döntő

13.00: férfi döntő

7.00: központi gyújtású pisztoly TENISZ

WTA-világbajnokság, Indian Wells VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör

3. forduló, A-csoport

18.00: CN Posillipo (olasz)–BVSC-Manna ABC

18.00: Budva (montenegrói)–EPS-Honvéd NOVEMBER 13., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

18.00: FC Sopron–Haladás FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Budaörs–Érdi VSE NEMZETEK LIGÁJA

A2-CSOPORT

6. FORDULÓ

20.45: Hollandia–Görögország

20.45: Szerbia–Németország

B1-CSOPORT

5. FORDULÓ

20.45: Skócia–Észak-Macedónia

20.45: Szlovénia–Svájc

C3-CSOPORT

18.00: Moldova–Kazahsztán

20.45: Szlovákia–Feröer

C4-CSOPORT

20.45: Bulgária–Izland

20.45: Luxemburg–Észtország

D1-CSOPORT

20.45: Andorra–Gibraltár

D2-CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

02.15: New York Giants–Washington Commanders ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)

1. forduló

19.00: Budaörsi SC-CSM Constanta (román) JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda-Corona Brasov

18.00: Újpesti TE-Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC-Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: DVTK Jegesmedvék-FEHA19

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom - Hydro Fehérvár AV19 NOVEMBER 14., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A4-CSOPORT

18.00: Norvégia–Wales

20.45: Portugália–Dánia

B2-CSOPORT

18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Észak-Írország–Ukrajna – élőben az NSO-n!

B3-CSOPORT

15.00: Koszovó–Izrael

20.45: Ausztria–Írország

B4-CSOPORT

20.45: Románia–Lengyelország

20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KÉZILABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

16.00: Szeged–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Gyöngyös–Eger

18.00: Tatabánya–FTC

NŐI NB I

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Vasas SC

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

16.00: HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén)

B-CSOPORT

16.00: Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán)

18.00: Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román) ALPESI SÍ

Világkupa, Levi

11.00 és 14.00: női műlesiklás (Tóth Zita) ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)

2. forduló

19.00: Budaörsi SC–CD Indiana Games (spanyol) KOSÁRLABDA

Női Európa-bajnoki selejtező

2. forduló, N-csoport

18.00: Magyarország–Portugália, Miskolc

Férfi NB I, alapszakasz

15.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Egis Körmend

18.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC

18.00: OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Pénzügyőr SE Pro Source - MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn-Szent Benedek RA

19.00: Újpesti TE-Veszprémi Egyetemi SC SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: csoportmérkőzések TENISZ

WTA-világbajnokság, Indian Wells VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

8. forduló

13.00: FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK

19.00: One Eger–UVSE

Női Bajnokok Ligája

Csoportkör, 2. forduló

A-csoport

18.00: BVSC-Manna ABC–ZV De Zaan (holland)

18.00: UVSE–CN Mataro (spanyol)

D-csoport

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sabadell (spanyol) NOVEMBER 15., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Salgótarjáni BTC–Gödöllői SK

13.00: Mátészalkai MTK–Kisvárda Master Good II

13.00: Hajdúnánás FK–Debreceni VSC II

13.00: Füzesabonyi SC–Tarpa SC

13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE

13.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia

13.00: Sárisápi BSE–Credobus Mosonmagyaróvár

13.00: Balatonalmádi SE–Dorogi Bányász FC

13.00: Király SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

13.00: VSC 2015 Veszprém–Zalaegerszegi TE FC II

13.00: 1908 SZAC Budapest–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE

13.00: Monor SE–ESMTK

13.00: Csepel SC–III. kerületi TVE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC

13.00: BKV Előre–Újpest FC II

13.00: Sándorfalvi SKE–Szolnoki MÁV FC

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kispest-Honvéd FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–ReBase Majosi SE

13.00: Sárbogárd SE–PTE-PEAC

13.00: Budafoki MTE–MTK Budapest II

13.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE

13.00: Dunaharaszti MTK–Pécsi MFC NEMZETEK LIGÁJA

A1-CSOPORT

6. FORDULÓ

20.45: Belgium–Olaszország – élőben az NSO-n!

20.45: Franciaország–Törökország

A3-CSOPORT

20.45: Horvátország–Csehország

20.45: Spanyolország–Anglia – élőben az NSO-n!

C1-CSOPORT

18.00: Fehéroroszország–Albánia

18.00: Finnország–San Marino

C2-CSOPORT

15.00: Ciprus–Montenegró

15.00: Lettország–Örményország TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

15.30: Detroit Lions–New England Patriots (Münchenben rendezik)

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Cleveland Browns–Houston Texans

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: New York Jets–Buffalo Bills

19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs

22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers ALPESI SÍ

Világkupa, Levi

11.00 és 14.00: férfi műlesiklás ASZTALITENISZ

Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)

3. forduló

19.00: Budaörsi SC–SK SOG Nitra (szlovák) JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

17.00: Újpesti TE–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC

Osztrák liga, alapszakasz

15.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom

18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 KÉZILABDA

FÉRFI NB I

9. FORDULÓ

17.00: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA

18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest

18.00: ETO University HT–Csurgói KK

18.00: Balatonfüred–Dabas

NŐI NB I

18.00: DVSC Skyline–Motherson Mosonmagyaróvári KC

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

14.00: FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)

B-CSOPORT

Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia) KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn

18.00: Debreceni EAC–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda SAKK

Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest

15.00: csoportmérkőzések TENISZ

WTA-világbajnokság, Indian Wells

ATP-világbajnokság, Torino VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

8. forduló

18.00: EPS-Honvéd–DVSE-Master Good

20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC