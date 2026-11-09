Heti program: Grúziában játszunk NL-meccset, Szeged–Veszprém rangadó
NOVEMBER 9., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Szaúd-Arábia, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
2.20: Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Minnesota Vikings–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Detroit Pistons–Washington Wizards (Tv: Sport1)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
10.00: versenyek
SPORTLÖVÉSZET
VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Női 25 m pisztoly (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Domsits Olívia)
7.00: alapverseny
12.00: döntő
Női kisöbű szabadpuska, összetett (Mészáros Eszter, Dénes Eszter, Nagybányai-Nagy Anna)
7.15: alapverseny
11.00: döntő
SZNÚKER
BAJNOKOK BAJNOKA, LEICESTER
13.45 és 19.45: 1. nap (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, STOCKHOLM
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
21.00: egyes és páros, csoportkör, 1. forduló
21.00: Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Karolína Muchová (cseh, 7.) (Tv: Arena4)
22.30: Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) (Tv: Arena4)
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
6.30: egyes, döntő
NOVEMBER 10., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
9.30: A magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
2. forduló, visszavágó
19.00: TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA-TFSE
SAKK
18.00: Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest, villámtorna
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.00: női sportpisztoly 30 rapid lövés
11.30: döntő
7.00: férfi és női trap 1. nap
TENISZ
WTA-világbajnokság, Indian Wells
NOVEMBER 11., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
Felkészülési mérkőzés
16.00: Magyarország–Kuvait
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: FTC-Toyota Kovács–Alba Fehérvár KC
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Női Európa-bajnoki selejtező
1. forduló, N-csoport, Hamburg
19.00: Németország–Magyarország
Férfi Európa-kupa
6. forduló, B-csoport
18.30: Zielona Gora (lengyel)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Férfi NB I
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár
18.00: Sopron KC–EPS-Honvéd
18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–OSE Lions
18.30: Debreceni EAC–Atomerőmű SE
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Challenge-kupa, selejtező, 1. mérkőzés
19.00: TSV Jona (svájci)–MÁV Előre
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Veszprémi Egyetemi SC
18.00: KHG Kaposvári NRC–Békéscsabai RSE
19.00: Vasas Óbuda–Újpesti TE
NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
A1-CSOPORT
5. FORDULÓ
18.00: Törökország–Belgium
20.45: Olaszország–Franciaország – élőben az NSO-n!
A3-CSOPORT
20.45: Csehország–Spanyolország
20.45: Anglia–Horvátország
C1-CSOPORT
20.45: Albánia–Finnország
20.45: San Marino–Fehéroroszország
C2-CSOPORT
18.00: Örményország–Ciprus
20.45: Montenegró–Lettország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: csoportmérkőzések
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.00: férfi és női trap 3. nap
11.30: női döntő
13.00: férfi döntő
7.00: központi gyújtású pisztoly
TENISZ
WTA-világbajnokság, Indian Wells
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör
3. forduló, A-csoport
18.00: CN Posillipo (olasz)–BVSC-Manna ABC
18.00: Budva (montenegrói)–EPS-Honvéd
NOVEMBER 13., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
18.00: FC Sopron–Haladás FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Budaörs–Érdi VSE
NEMZETEK LIGÁJA
A2-CSOPORT
6. FORDULÓ
20.45: Hollandia–Görögország
20.45: Szerbia–Németország
B1-CSOPORT
5. FORDULÓ
20.45: Skócia–Észak-Macedónia
20.45: Szlovénia–Svájc
C3-CSOPORT
18.00: Moldova–Kazahsztán
20.45: Szlovákia–Feröer
C4-CSOPORT
20.45: Bulgária–Izland
20.45: Luxemburg–Észtország
D1-CSOPORT
20.45: Andorra–Gibraltár
D2-CSOPORT
20.45: Liechtenstein–Azerbajdzsán
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
02.15: New York Giants–Washington Commanders
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)
1. forduló
19.00: Budaörsi SC-CSM Constanta (román)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda-Corona Brasov
18.00: Újpesti TE-Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC-Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: DVTK Jegesmedvék-FEHA19
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom - Hydro Fehérvár AV19
NOVEMBER 14., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A4-CSOPORT
18.00: Norvégia–Wales
20.45: Portugália–Dánia
B2-CSOPORT
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna – élőben az NSO-n!
B3-CSOPORT
15.00: Koszovó–Izrael
20.45: Ausztria–Írország
B4-CSOPORT
20.45: Románia–Lengyelország
20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
16.00: Szeged–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Gyöngyös–Eger
18.00: Tatabánya–FTC
NŐI NB I
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Vasas SC
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
16.00: HB Sola (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén)
B-CSOPORT
16.00: Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán)
18.00: Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román)
ALPESI SÍ
Világkupa, Levi
11.00 és 14.00: női műlesiklás (Tóth Zita)
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)
2. forduló
19.00: Budaörsi SC–CD Indiana Games (spanyol)
KOSÁRLABDA
Női Európa-bajnoki selejtező
2. forduló, N-csoport
18.00: Magyarország–Portugália, Miskolc
Férfi NB I, alapszakasz
15.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Egis Körmend
18.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC
18.00: OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Pénzügyőr SE Pro Source - MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn-Szent Benedek RA
19.00: Újpesti TE-Veszprémi Egyetemi SC
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: csoportmérkőzések
TENISZ
WTA-világbajnokság, Indian Wells
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
8. forduló
13.00: FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK
19.00: One Eger–UVSE
Női Bajnokok Ligája
Csoportkör, 2. forduló
A-csoport
18.00: BVSC-Manna ABC–ZV De Zaan (holland)
18.00: UVSE–CN Mataro (spanyol)
D-csoport
18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sabadell (spanyol)
NOVEMBER 15., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Salgótarjáni BTC–Gödöllői SK
13.00: Mátészalkai MTK–Kisvárda Master Good II
13.00: Hajdúnánás FK–Debreceni VSC II
13.00: Füzesabonyi SC–Tarpa SC
13.00: Debreceni EAC–Tiszafüredi VSE
13.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Bicskei TC
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
13.00: Sárisápi BSE–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Balatonalmádi SE–Dorogi Bányász FC
13.00: Király SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: VSC 2015 Veszprém–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: 1908 SZAC Budapest–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Szegedi VSE
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE
13.00: Monor SE–ESMTK
13.00: Csepel SC–III. kerületi TVE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC
13.00: BKV Előre–Újpest FC II
13.00: Sándorfalvi SKE–Szolnoki MÁV FC
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Kispest-Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–ReBase Majosi SE
13.00: Sárbogárd SE–PTE-PEAC
13.00: Budafoki MTE–MTK Budapest II
13.00: BFC Siófok–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE
13.00: Dunaharaszti MTK–Pécsi MFC
NEMZETEK LIGÁJA
A1-CSOPORT
6. FORDULÓ
20.45: Belgium–Olaszország – élőben az NSO-n!
20.45: Franciaország–Törökország
A3-CSOPORT
20.45: Horvátország–Csehország
20.45: Spanyolország–Anglia – élőben az NSO-n!
C1-CSOPORT
18.00: Fehéroroszország–Albánia
18.00: Finnország–San Marino
C2-CSOPORT
15.00: Ciprus–Montenegró
15.00: Lettország–Örményország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
15.30: Detroit Lions–New England Patriots (Münchenben rendezik)
19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Cleveland Browns–Houston Texans
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: New York Jets–Buffalo Bills
19.00: Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs
22.05: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.05: Las Vegas Raiders–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–San Francisco 49ers
ALPESI SÍ
Világkupa, Levi
11.00 és 14.00: férfi műlesiklás
ASZTALITENISZ
Női Európa-kupa, első szakasz (Újvidék)
3. forduló
19.00: Budaörsi SC–SK SOG Nitra (szlovák)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.30: Corona Brasov–Gyergyói HK
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
17.00: Újpesti TE–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda–Háromszéki Ágyúsok
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Debreceni EAC
Osztrák liga, alapszakasz
15.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom
18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
17.00: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA
18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest
18.00: ETO University HT–Csurgói KK
18.00: Balatonfüred–Dabas
NŐI NB I
18.00: DVSC Skyline–Motherson Mosonmagyaróvári KC
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
14.00: FTC-Toyota Kovács–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Borussia Dortmund (német)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)
B-CSOPORT
Odense Handbold (dán)–Metz Handball (francia)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn
18.00: Debreceni EAC–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: Békéscsabai RSE–Vasas Óbuda
SAKK
Totális sakk világbajnoki sorozat, Budapest
15.00: csoportmérkőzések
TENISZ
WTA-világbajnokság, Indian Wells
ATP-világbajnokság, Torino
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
8. forduló
18.00: EPS-Honvéd–DVSE-Master Good
20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC