Két pontba került a kimaradt tizenegyes, gól nélküli döntetlen született Sevillában

Az első játékrész kevés gólhelyzetet hozott, a 16. percben Enríquez kapura tekeredő szögletét kellett kiütnie Vlahodimosznak, majd a 32. percben tizenegyest rúghatott a Sevilla, de Ruben Vargas büntetőjét kivédte Sivera.

A fordulás után a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, az 56. percben Juan Iglesias csukafejesét tolta a kapu fölé Sivera, majd néhány perccel később Koski hozhatta volna előnybe az Alavést, ám Sanganté a gólvonalról mentett. A 65. percben Sivera röviden öklözött ki egy beadást, a kipattanóra Iglesias érkezett, de lövését Ibanez kivágta a kapu torkából. A találkozó végjátékában a dráma elmaradt, a csapatok így megosztoztak a pontokon, az Alavés nyeretlenségi szériája pedig nyolcmeccsesre nyúlt. 0–0

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Sevilla–Alavés 0–0

SZOMBAT

14.00: Málaga–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Levante

18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!