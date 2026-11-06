Két pontba került a kimaradt tizenegyes, gól nélküli döntetlen született Sevillában

M. B.M. B.
2026.11.06. 23:09
Taktikai csata volt, gólok nem (Fotó: Getty Images)
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Alavés Sevilla La Liga
Nem bírt egymással a Sevilla és az Alavés a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójának pénteki nyitányán.

Az első játékrész kevés gólhelyzetet hozott, a 16. percben Enríquez kapura tekeredő szögletét kellett kiütnie Vlahodimosznak, majd a 32. percben tizenegyest rúghatott a Sevilla, de Ruben Vargas büntetőjét kivédte Sivera.

A fordulás után a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, az 56. percben Juan Iglesias csukafejesét tolta a kapu fölé Sivera, majd néhány perccel később Koski hozhatta volna előnybe az Alavést, ám Sanganté a gólvonalról mentett. A 65. percben Sivera röviden öklözött ki egy beadást, a kipattanóra Iglesias érkezett, de lövését Ibanez kivágta a kapu torkából. A találkozó végjátékában a dráma elmaradt, a csapatok így megosztoztak a pontokon, az Alavés nyeretlenségi szériája pedig nyolcmeccsesre nyúlt. 0–0

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Sevilla–Alavés 0–0

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Alavés Sevilla La Liga
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