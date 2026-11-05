2030-ig hosszabbított Raphinhával a Barcelona – hivatalos

A katalánok a hivatalos oldalaikon közölték, hogy Raphinha 2026 június 30-ig írt alá a klubbal.

A Sportingnál és a Rennes-nél is megforduló brazil támadó 2022-ben 58 millió euróért igazolt a Leeds Unitedtől a Barcelonába. Első két idényében még csak tíz-tíz gólt szerzett, a 2024–2025-ös évadban azonban már 34 gólt és 26 gólpasszt termelt, míg a tavalyi, sérülésekkel telitüzdelt idényben 21 gólig jutott.

A brazil támadó a mostani kiírást fantasztikusan kezdte, 13 tétmeccsen már 22 gólban vállalt szerepet. A bajnokságban két egymást követő mérkőzésen szerzett triplát a Racing Santander és a Sevilla ellen. Barcelonai pályafutása során eddig 190 mérkőzésen 146 gólból vetet ki a részét.