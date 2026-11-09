Menesztették a Ferencváros korábbi edzőjét New Yorkban – hivatalos

Története során mindössze harmadszor maradt le a rájátszásról a New York City FC, amely keleten csak a 11. helyen végzett, és már az utolsó forduló előtt elveszítette minden esélyét a playoff-szereplésre.

A vezetőség az alapszakasz lezárulta után megköszönte Pascal Jansen vezetőedző munkáját, aki 2025 januárja óta irányította a csapatot. Az első idényében főcsoportdöntőbe vezette a New York City FC-t, ám a mostani bajnokságban a 34 meccséből csak tízet nyert meg.

Az 53 éves holland szakember a New York City FC előtt a Ferencváros irányította fél éven keresztül.