Menesztették a Ferencváros korábbi edzőjét New Yorkban – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.09. 06:47
Pascal Jansen két idényt töltött el a New York City FC kispadján (Fotó: Getty Images)
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New York City FC MLS Pascal Jansen
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő New York City FC a hivatalos felületein számolt be róla, hogy szerződést bontott Pascal Jansen vezetőedzővel.

Története során mindössze harmadszor maradt le a rájátszásról a New York City FC, amely keleten csak a 11. helyen végzett, és már az utolsó forduló előtt elveszítette minden esélyét a playoff-szereplésre.

A vezetőség az alapszakasz lezárulta után megköszönte Pascal Jansen vezetőedző munkáját, aki 2025 januárja óta irányította a csapatot. Az első idényében főcsoportdöntőbe vezette a New York City FC-t, ám a mostani bajnokságban a 34 meccséből csak tízet nyert meg.

Az 53 éves holland szakember a New York City FC előtt a Ferencváros irányította fél éven keresztül.

New York City FC MLS Pascal Jansen
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