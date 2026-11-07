Málagában szerezte meg első idegenbeli győzelmét a Racing Santander

Az újoncok csatáján a hazai közönség támogatását élvező, de nyeretlen Málaga szerezte meg a vezetést, miután Nino továbbfejelt labdáját Carlos Dotor juttatta a hálóba. A vendégek válasza a fordulás után érkezett, előbb Iker Luque váltotta gólra Pablo Ramón átadását, majd Yasszir Zabiri csapott le egy kapusról kipattanó labdára, megfordítva a találkozót. A második santanderi gól után néhány perccel Adam Aznu megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést. A piros lap nem zavarta meg különösebben a Málagát, amely bátran ment az egyenlítésért, de Agirrezabala kapuja ezen a meccsen érintetlen maradt. A Racing ezzel első idegenbeli győzelmét szerezte meg, míg a Málaga továbbra is nyeretlenül áll az utolsó helyen. 1–2

A játéknap második találkozóján az Espanyol gól nélküli döntetlent játszott a Deportivóval.

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Málaga–Racing Santander 1–2 (Dotor 28., ill. Luque 50., Zabiri 60.)

Kiállítva: Aznu (Málaga, 64.)

Espanyol–Deportivo 0–0

Később

18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Levante

18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Sevilla–Alavés 0–0