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NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Málagában szerezte meg első idegenbeli győzelmét a Racing Santander

M. B.M. B.
2026.11.07. 16:53
Itt még úgy tűnt, hogy megszakad a Málaga nyeretlenségi sorozata (Fotó: Getty Images)
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Racing Santander  Málaga La Liga
A Racing Santander a Málaga vendégeként nyert 2–1-re a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában.

Az újoncok csatáján a hazai közönség támogatását élvező, de nyeretlen Málaga szerezte meg a vezetést, miután Nino továbbfejelt labdáját Carlos Dotor juttatta a hálóba. A vendégek válasza a fordulás után érkezett, előbb Iker Luque váltotta gólra Pablo Ramón átadását, majd Yasszir Zabiri csapott le egy kapusról kipattanó labdára, megfordítva a találkozót. A második santanderi gól után néhány perccel Adam Aznu megkapta a második sárga lapját, így a hazaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést. A piros lap nem zavarta meg különösebben a Málagát, amely bátran ment az egyenlítésért, de Agirrezabala kapuja ezen a meccsen érintetlen maradt.  A Racing ezzel első idegenbeli győzelmét szerezte meg, míg a Málaga továbbra is nyeretlenül áll az utolsó helyen. 1–2

A játéknap második találkozóján az Espanyol gól nélküli döntetlent játszott a Deportivóval. 

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Málaga–Racing Santander 1–2 (Dotor 28., ill. Luque 50., Zabiri 60.)
Kiállítva: Aznu (Málaga, 64.)
Espanyol–Deportivo 0–0

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18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
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Pénteken játszották
Sevilla–Alavés 0–0

 

 

Racing Santander  Málaga La Liga
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