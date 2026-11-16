Keddi sportműsor: Magyarország–Észak-Írország a Nemzetek Ligája-csoportkör utolsó fordulójában
NOVEMBER 17., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
6. FORDULÓ
A-LIGA
4. CSOPORT
20.45: Dánia–Norvégia, Koppenhága (Tv: Spíler1)
20.45: Wales–Portugália, Cardiff (Tv: Spíler2)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Magyarország–Észak-Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia, Nagyszombat (Tv: Arena4)
3. CSOPORT
20.45: Izrael–Ausztria, Debrecen, Nagyerdei Stadion
20.45: Írország–Koszovó, Dublin
4. CSOPORT
20.45: Bosznia-Hercegovina–Románia, Zenica
20.45: Lengyelország–Svédország, Wroclaw
U19-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
2. SZAKASZ, B-LIGA, 7. CSOPORT, 3. FORDULÓ
12.00: Magyarország–Csehország, Kotor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.15: Baltimore Ravens–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
DARTS
GRAND SLAM, WOLVERHAMPTON
20.00: csoportkör, 3. forduló (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.30: Skoda Plzen (cseh)–HC Davos (svájci) (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
G-CSOPORT
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Gummersbach (német) (Tv: Sport2)
H-CSOPORT
18.45: Mol Tatabánya KC–Valur Reykjavík (izlandi) (Tv: Sport2)
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, N-CSOPORT
18.00: Magyarország–Dánia, Miskolc (Tv: M4 Sport)
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)
Szerda, 1.30: Toronto Raptors–New York Knicks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2)
SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: elődöntő
TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO
EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Arthur Fils (francia, 6.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) (Tv: Match4)
20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
18.30: Steaua Bucuresti (román)–FTC-Telekom Waterpolo