Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ma reggel hivatalos honlapján nyilvánosságra hozta a magyar válogatott végleges keretét az Észak-Írország elleni mérkőzésre, amelyet 20.45-től rendeznek meg a Puskás Arénában. Mivel az már korábban eldőlt, hogy Willi Orbán (eltiltás), Nagy Zsolt (betegség), Vitális Milán (eltiltás) és Lukács Dániel (sérülés) nem léphet pályára a záró fordulóban, így Marco Rossi 23 fős keretében nincs meglepetés.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 2. CSOPORT

6. FORDULÓ

NOVEMBER 17., KEDD

20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Ukrajna–Grúzia