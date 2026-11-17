Ő a legismertebb magyar, nem véletlenül adta Almási Tamás az Aranycsapat kapitányának életéről szóló, 2009-ben bemutatott filmnek a Puskás Hungary címet. Kisebbik fiam 14 éves volt ekkor, megnéztük, majd azt mondta, megértett valamit a Puskás-mítoszből. Ő már annak a generációnak a szülötte, aki nem hajlandó fakuló képkockákat nézegetni, hogy minden idők legjobb magyar labdarúgójának játékát megismerje. Azzal érveltem, rendben, de legalább az angolok elleni 6:3 harmadik magyar gólja előtti jelenetsoron fusson végig, az nem is hosszú, bele van sűrítve a magyar futballtörténelem. Úgymint finesz, technika, gyorsaság.

1949-ben az osztrákok ellen

Kispest, Bp. Honvéd, magyar válogatott, Real Madrid, ezek Öcsi pályafutásának klubjai. És igen, Öcsi, mert amikor már újra Magyarországon élt, kialakult a roppant suta Öcsi bácsizás, amire mindig azt mondtam magamban, oké, hogy tisztelet, de hogyan lehet egy Öcsi bácsi?

Puskás attól volt az, aki, hogy nem pózolt, nemes egyszerűséggel adta önmagát a pályán és a magánéletben. Ami a füvön egy-egy csel vagy passz volt, az a civil szférában a nyugatról hozott gyógyszer a szomszédnak, kilincselés a csapattársért a rettegett miniszternél, Farkas Mihálynál, vagy már Madridban az arra vetődő magyarokon az önzetlen segítség. A spanyol főváros azért is fontos, mert akárhogy csűrjük-csavarjuk, ha nem igazol a Realba az 1956-os forradalom után, nem lesz az Öcsiből a rá ugyanúgy illő Pancho, aminek nem mellékes hozadékaként megismerte a világ. Nálam egyébként attól a legnagyobb, hogy képes volt a honi álprofizmusból vérbeli hivatásossá válni, eleinte Alfredo Di Stéfano és társai csak dagadtként emlegették, aztán leesett az álluk. Megvolt a magához való esze, nem akart Don Alfredo fölé nőni az öltözőben, elég volt, hogy az 1960-as BEK-döntőben a center három góljához Pancho még négyet hozzátett.

Sportlap volnánk, ide most névjegy kívánkozna, de Öcsi esetében ezt most elhagynám. A legismertebb magyar húsz éve hagyott itt bennünket.