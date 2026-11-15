Videó: visszatért a pályára a Tenerife, megható módon emlékeztek Jesús de Miguelre

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.11.15. 17:41
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Jesús de Miguelre emlékeztek a csapatok a Tenerife–Ceuta meccs előtt (Fotó: facebook.com/CDTOficial)
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Tenerife Jesús de Miguel Ceuta
Két hét után vasárnap visszatért a pályára a Tenerife labdarúgócsapata, amely a Ceuta elleni spanyol másodosztályú bajnoki előtt és alatt megható módon emlékezett játékosára, Jesús de Miguelre.

 

A csatár november 3-án hunyt el, miután egy nappal korábban, az Andorra elleni hazai mérkőzésen végzetesen ütközött Jesus Owonóval, az ellenfél kapusával. A vasárnapi, Ceuta elleni hazai meccset megelőző egyperces néma csend után a nézők hosszan, állva tapsoltak, emlékezve a támadóra. A kilencedik percben – utalva De Miguel mezszámára – megállt a játék, újabb taps következett, miközben a kivetítőn egy kisfilm idézte vissza a labdarúgó karrierjét.

A Tenerife szurkolói kifeszítettek egy molinót, amelyen a „Jesús de Miguel, 9, örökké kék és fehér” felirat volt olvasható. A találkozó első gólját a Tenerife támadója, Nacho Gil szerezte a 40. percben, majd úgy ünnepelt, hogy elhunyt csapattársa mezét mutatta a közönség felé, végül pedig a trikójára írt üzenetet is megmutatta, amely De Miguel becenevére utalva így szólt: „Demi, mindig a szívünkben”. A meccset 2–0-ra nyerte meg a házigazda, megszakítva hat mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

 

 

 

A múlt heti, Granada elleni bajnokit a Tenerife kérésére elhalasztották. Owonót a spanyol szövetség fegyelmi bizottsága 12 mérkőzésre eltiltotta, a rendőrség pedig hivatalból vizsgálja az esetet, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást Jesús de Miguel halála ügyében.

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