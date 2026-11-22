NB I

14. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Paksi FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Bozsik Aréna. V: Rúsz

Kispest-Honvéd: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, Pablo García – Pinte, Pekár I., Csontos, Szamosi – Kántor, Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Paksi FC: Kovácsik – Lenzsér, Szabó J., Vécsei – Windecker – Győrfi, Gyurkits, Balogh B., Lapu – Pető, Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző:

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ A 44. élvonalbeli összecsapásuk jön, érdekesség, hogy ebben a párosításban a döntetlen fordult elő a legtöbbször (19), a Honvéd-diadalok száma 16, a paksi sikereké pedig ennek mindössze a fele, vagyis 8. A gólkülönbség 59–48 a kispestiek javára, vagyis a paksiak vasárnapi második találata lehet a jubileumi 50. góljuk a piros-feketék elleni párharcban.

♦ A Honvéd legutóbb lassan 5 éve, 2021 decemberében, az atomvárosban verte meg a Paksot, mi több, kétszeri hátrány után Nenad Lukics 95. perces, videózás után megítélt tizenegyesével (2–3). Azóta az élvonalban 2 tolnai győzelem és 3 iksz született, az augusztusi találkozójukon a kispesti együttes Csontos Dominik 90. percben belőtt büntetőjével csípett el egy pontot (2–2).

♦ A paksiaknak látogatóként lehangoló a mérlegük a Honvéd ellen, 22 alkalomból csupán 2-szer tudtak nyerni: 2011 őszén úgy győztek 3–2-re, hogy a teljes második félidőt emberelőnyben játszották le. Legutóbb, 2023 áprilisában pedig Böde Dániel 85. percben ballábas gólja döntött (1–2). A további 20 találkozó fele-fele hozott kispesti sikert, illetve döntetlent.

♦ A két együttes a közelmúltban a Magyar Kupában kétszer is összecsapott egymással a Bozsik Arénában: 2023 novemberében 2–2 után a tizenegyespárbajt 5–4-re megnyerve, majd szűk egy év múlva 90 perc alatt 5–1-re győzve a Paks jutott tovább, és egyik évben sem állt meg a kupagyőzelemig.

♦ Az újonc Honvéd az előző 5 bajnokijából csupán egyet bukott el, legutóbb kétgólos vezetésről ikszelt az MTK otthonában (2–2). Továbbra is nagy a különbség a két játékrészben nyújtott produkciója között: az első félidei tabellán a 2., a második 45 percek alapján viszont csak utolsó.

♦ A Paks az előző 7 bajnokiján nem ikszelt, a legutóbbi 5 találkozóján pedig felváltva nyert, illetve vesztett. Ha az utóbb említett sormintát folytatja, akkor most egy vereségnek kell jönnie.

♦ A kispestiek otthon eddig hullámzó teljesítményt nyújtottak, a mérlegük 2–2–2, ezzel a hazai tabellának csak az alsó negyedében foglalnak helyet.

♦ A tolnai gárda a 20 pontjából mindössze 7-et szedett össze idegenben, ahol a mérlege 2–1–3. Két, nullára megnyert házon kívüli diadala után legutóbb úgy maradt alul az FTC otthonában (0–2), hogy először nem szerzett gólt ebben a bajnokságban.

♦ A paksiaknál az előző körben kiállított Kinyik Ákos nem szerepelhet.