Real Madrid: Cucurellának Mourinho-tetkója is lesz?

Hosszabb interjút adott a COPE-nak Marc Cucurella, Real Madrid spanyol világbajnok labdarúgója, amelyben a kiváló balhátvéd beszélt a spanyol szövetségi kapitányt, Luís de la Fuentét ábrázoló tetoválásáról, amelyet az Argentínával elleni győztes világbajnoki döntő után varratott magára.

„Nem bántam meg. Gondoltam, hogy erről fognak kérdezni, úgyhogy gondolkodtam rajta, még otthon is szóba került. Néhányan az is javasolták, hogy Mourinhót varrassam magamra, ő maga is küldött egy fotót, amelyen az ő képe szerepel a mellkasomon. Egyébként ő sem ijesztő. Megközelíthető, igazán jó ember, akivel lehet beszélgetni és viccelődni. Nyilván hallgatni kell rá, mert ő a főnök, és azt kell csinálni, amit mond.”

A beszélgetésben Cucurella természetesen szakmai kérdéseket is kapott, így arról is szó esett, melyek a legfontosabb különbségek a spanyol és az angol bajnokság között.

„Például a meccsek intenzitása. A La Ligában jobb a minőség, minden csapat futballozni próbál, de a Premier League fizikailag intenzívebb. Ott egyetlen perc alatt bármi megváltozhat. A La Liga technikásabb” ‒ hangzott a válasz.

A jellegzetes frizurájú balbekket arról is kérdezték, kit tart a Real Madrid legjobb labdarúgójának.

„Nos, említhetném Mbappét, Bellinghamet, Courtois-t… De én inkább olyasvalakiről beszélnék, aki kicsit a radar alatt repül: Arda Gülerről. Amikor ő a pályán van, a csapat jobban játszik. Ő okozta számomra a legnagyobb meglepetést.”

Az utóbbi időben remeklő „királyiaknál” akad egy játékos, aki mélyen a tudása alatt teljesít: Vinícius Júnior.

„Én is észrevettem... De meg kell értenünk: öt éve a világ egyik legjobb játékosa. Lelkesen edz, mindent megpróbál, és a tudását ismerve biztos vagyok benne, hogy kimászik a gödörből. (…) Yan Diomandé védőmunkája látványosabb, ha hátrafut védekezni, mindenki észreveszi. Vinícius lehet, hogy háromszor visszasprintel, egyszer viszont nem, és az emberek erre koncentrálnak. Ha meccsenként három gólt rúgna, senki sem szólna egy szót sem. Most az a fontos, hogy mihamarabb megtalálja a régi önmagát, mert ha újra eléri a csúcsformáját, elképesztő csapatunk lesz.”

Arra kérdésre, jelenleg melyik csapat a legjobb Európában, Cucurella egyértelmű választ adott.

„Mi. Jó formában vagyunk, és összeállt a gárda. Hogy jobbak vagyunk-e a PSG-nél? Őszinte leszek, nem nagyon nézem a meccseiket. Jó csapat, de most a Real Madrid a legjobb.”

🎙️ Marc Cucurella, en el @partidazocope sobre el estado del Real Madrid 🤷‍♂️ "Yo creo que tampoco hemos cambiado tanto respecto a principio de temporada" ✅ "Ahora estamos en una racha muy buena" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/WtKAh5KPgV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2026



