La Liga: Mourinho lett a hónap edzője

V. H. L.V. H. L.
2026.11.09. 16:30
Fotó: Getty Images
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Real Madrid a hónap edzője José Mourinho La Liga
Ahogyan az várható volt, José Mourinhót, a Real Madrid mesterét választották meg október hónap legjobb vezetőedzőjének a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

José Mourinhót választották október hónap legjobb vezetőedzőjének a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságban (La Liga) – közölte hivatalos honlapján a liga. A tabellán jelenleg a 2. helyen álló madridiak százszázalékosak maradtak az ősz második hónapjában, s október 25-én idegenben győzték le 2–1-re legnagyobb riválisukat, a listavezető FC Barcelonát.

Az El Clásicón aratott siker mellett a Villarrealt 1–0-ra, a Sevillát 4–1-re verték meg – mind a kétszer a Santiago Bernabéu Stadionban. Mourinho a 2026–2027-es idényben először kapta meg az elismerést, s a Real Sociedad trénerét, Pellegrino Matarazzót, valamint a városi rivális Atlético Madrid mesterét, Diego Simeonét előzte meg. Az előző hónapban a díjat Hansi Flicknek, a Barca főnökének ítélték oda.

 

 

Real Madrid a hónap edzője José Mourinho La Liga
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