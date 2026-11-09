La Liga: Mourinho lett a hónap edzője

José Mourinhót választották október hónap legjobb vezetőedzőjének a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokságban (La Liga) – közölte hivatalos honlapján a liga. A tabellán jelenleg a 2. helyen álló madridiak százszázalékosak maradtak az ősz második hónapjában, s október 25-én idegenben győzték le 2–1-re legnagyobb riválisukat, a listavezető FC Barcelonát.

Az El Clásicón aratott siker mellett a Villarrealt 1–0-ra, a Sevillát 4–1-re verték meg – mind a kétszer a Santiago Bernabéu Stadionban. Mourinho a 2026–2027-es idényben először kapta meg az elismerést, s a Real Sociedad trénerét, Pellegrino Matarazzót, valamint a városi rivális Atlético Madrid mesterét, Diego Simeonét előzte meg. Az előző hónapban a díjat Hansi Flicknek, a Barca főnökének ítélték oda.