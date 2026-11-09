Pau Cubarsíé idén a Golden Boy-díj

Pau Cubarsí, az FC Barcelona spanyol világbajnok labdarúgója nyerte el idén a Golden Boy-díjat, amelyet minden évben a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgó kap. Az olasz Tuttosport által 2003-ban alapított elismerésről negyven rangos futballszakíró döntött, ez alapján végzett az élen a katalán csapat 19 éves hátvédje.

𝗣𝗔𝗨 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗥𝗦𝗜, 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟲✨ https://t.co/dUnzzSDBKy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2026

A Golden Boy-díjat korábban olyan futballisták nyerték el, mint Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023), Lamine Yamal (2024), tavaly pedig Désiré Doué érdemelte ki az elismerést. Cubarsí az ötödik FC Barcelona-játékos, aki megkapja a trófeát, előtte Messi és Yamal mellett Pedrit (2021) és Gavit (2022) választották a legjobb fiatalnak az újságírók.