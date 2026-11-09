Pau Cubarsíé idén a Golden Boy-díj

2026.11.09. 17:46
Pau Cubarsí a vb-n is megkapta a legjobb fiatal játékosnak járó elismerést (Fotó: Getty Images)
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Pau Cubarsí Goldey Boy Tuttosport
A nyári labdarúgó-világbajnokság legjobb fiatal játékosának választott Pau Cubarsí újabb rangos elismerésben részesült, az FC Barcelona és a spanyol válogatott hátvédje ezúttal a Tuttosport által alapított Golden Boy-díjat kapta meg.

Pau Cubarsí, az FC Barcelona spanyol világbajnok labdarúgója nyerte el idén a Golden Boy-díjat, amelyet minden évben a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgó kap. Az olasz Tuttosport által 2003-ban alapított elismerésről negyven rangos futballszakíró döntött, ez alapján végzett az élen a katalán csapat 19 éves hátvédje.

A Golden Boy-díjat korábban olyan futballisták nyerték el, mint Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023), Lamine Yamal (2024), tavaly pedig Désiré Doué érdemelte ki az elismerést. Cubarsí az ötödik FC Barcelona-játékos, aki megkapja a trófeát, előtte Messi és Yamal mellett Pedrit (2021) és Gavit (2022) választották a legjobb fiatalnak az újságírók.

 

Pau Cubarsí Goldey Boy Tuttosport
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