NL: Frenkie de Jong kihagyja a németek elleni meccset

Frenkie de Jong egy félidőt játszott pénteken a holland válogatottban, amely 7–0-ra megverte a görögöket. A középpályás kisebb sérülést szenvedett, és az orvosok úgy ítélték meg, hogy hétfőig nem épül fel, így el sem utazik Berlinbe a németek elleni meccsre.

A szakmai stáb úgy döntött, hogy De Jong helyére nem hív be senkit, így 23-as keret készül Németország ellen.

Hollandia 11 ponttal vezeti a csoportot, Görögországnak és Németországnak nyolc pontja van, az ötödször is vereséget szenvedő Szerbia már biztos csoportutolsó.

Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany. As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6 — OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Hollandia–Görögország 7–0 (Summerville 6., Reijnders 12., 18., 33., J. Timber 40., 59., Malen 61.)

Szerbia–Németország 1–3 (Babics 56., ill. Babics 3. – öngól, Wirtz 14., Gruda 50.)

Kiállítva: Dragojevics (77., Szerbia), A. Zsivkovics (89., Szerbia)