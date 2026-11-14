NL: Frenkie de Jong kihagyja a németek elleni meccset
Frenkie de Jong egy félidőt játszott pénteken a holland válogatottban, amely 7–0-ra megverte a görögöket. A középpályás kisebb sérülést szenvedett, és az orvosok úgy ítélték meg, hogy hétfőig nem épül fel, így el sem utazik Berlinbe a németek elleni meccsre.
A szakmai stáb úgy döntött, hogy De Jong helyére nem hív be senkit, így 23-as keret készül Németország ellen.
Hollandia 11 ponttal vezeti a csoportot, Görögországnak és Németországnak nyolc pontja van, az ötödször is vereséget szenvedő Szerbia már biztos csoportutolsó.
NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Hollandia–Görögország 7–0 (Summerville 6., Reijnders 12., 18., 33., J. Timber 40., 59., Malen 61.)
Szerbia–Németország 1–3 (Babics 56., ill. Babics 3. – öngól, Wirtz 14., Gruda 50.)
Kiállítva: Dragojevics (77., Szerbia), A. Zsivkovics (89., Szerbia)