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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

NL: Frenkie de Jong kihagyja a németek elleni meccset

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.14. 15:47
Frenkie de Jongot sérülés miatt le kellett cserélni (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Nemzetek Ligája Frenkie de Jong
A Holland Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy Frenkie de Jong nem lép pályára a Németország elleni hétfői Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Frenkie de Jong egy félidőt játszott pénteken a holland válogatottban, amely 7–0-ra megverte a görögöket. A középpályás kisebb sérülést szenvedett, és az orvosok úgy ítélték meg, hogy hétfőig nem épül fel, így el sem utazik Berlinbe a németek elleni meccsre.

A szakmai stáb úgy döntött, hogy De Jong helyére nem hív be senkit, így 23-as keret készül Németország ellen.

Hollandia 11 ponttal vezeti a csoportot, Görögországnak és Németországnak nyolc pontja van, az ötödször is vereséget szenvedő Szerbia már biztos csoportutolsó.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Hollandia–Görögország 7–0 (Summerville 6., Reijnders 12., 18., 33., J. Timber 40., 59., Malen 61.)
Szerbia–Németország 1–3 (Babics 56., ill. Babics 3. – öngól, Wirtz 14., Gruda 50.)
Kiállítva: Dragojevics (77., Szerbia), A. Zsivkovics (89., Szerbia)

Hollandia Nemzetek Ligája Frenkie de Jong
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