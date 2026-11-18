„MVP, MVP!” – skandálta a közönség magyar idő szerint vasárnap éjjel a Phoenix csarnokában, amikor Luka Doncic a büntetővonalra állt.

A szlovén sztár nem a Suns játékosa, hanem a Los Angeles Lakersé, de ebben az évadban mutatott teljesítményétől még az ellenfelek szurkolóinak is leesik az álla: 39 pontot, 7.2 lepattanót és 7.8 gólpasszt jegyez meccsenként, miközben ötven százalékkal céloz a mezőnyből, pedig nem kevés a vállalása. A kaliforniai csapat a San Antonióval karöltve vezeti is a ligát, kívülről úgy tűnik, minden rendben van.

Ha pusztán csak a kosárlabdáról beszélünk, talán így is van, de Luka Doncic lelkében egészen másfajta háború is dúl. Minden idők egyik legjobb hátvédje lényegében egy éve küzd lányai láthatásáért, és saját bevallása szerint is nagyon gyötri a helyzet.

Doncic és korábbi menyasszonya, Anamaria Goltes 2016 óta alkottak egy párt, 2023-ban eljegyezték egymást és még abban az évben meg is született első kislányuk, Gabriela. A második gyermek, Olivia tavaly decemberben érkezett, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság kellős közepén, de a Lakers zsenije hazautazott Szlovéniába, hogy jelen legyen a jeles eseménynél. Vissza azonban már nagyobbik lányával szeretett volna térni, de Anamaria ebbe nem egyezett bele, a helyzet végül annyira elmérgesedett, hogy az édesanya még a rendőröket is riasztotta, akik azonban nem állapítottak meg semmilyen bűncselekményt vagy szabálysértést.

A felek idén márciusban felbontották az eljegyzésüket, közben Doncic azért fordult a szlovén bírósághoz, hogy azonnali kapcsolattartást biztosítsanak neki a lányokkal, miközben Anamaria Kaliforniában gyerektartást és az ügyvédi díjak megfizetését követelte. Ezt augusztusban visszavonta, szerette volna békésen rendezni az ügyet, közben az édesapa októberben a hágai egyezmény alapján eljárást kezdeményezett, hogy rendezze a lányai Egyesült Államokba költözése kérdését.

Doncic a nyarat Szlovéniában töltötte, szinte végig a gyermekeivel volt, még a válogatott programjába sem kapcsolódott be emiatt, ami ebben a helyzetben teljesen érthető. Augusztusban arra szakított időt, hogy meghívta a Los Angeles Lakers teljes keretét négy napra hazájába, néhány közös edzés, golfozás és összetartás szerepelt a programban.

A terv bevált, úgy tűnik, az aranysárga-liláknak végre igazán versenyképes keretük van. A Lakers általános igazgatója, Rob Pelinka úgy válogatott, hogy Doncic a lehető legkomfortosabban érezze magát a parketten, olyan játékosok szerepeljenek körülötte, akik kiegészítik, alájátszanak, esetenként elvégzik a piszkos melót helyette.

A nyári átalakulás során elment a másik dudás a csárdából, LeBron James pitiáner összegért a Philadelphiát választotta, úgy érezte, Los Angelesben nemigen akarták, hogy maradjon. És ebben a Királynak vélhetően igaza is van, a Lakersnél immár Doncic egyedüli vezetésével kell végigmenni az úton. Első számú szárnysegédnek maradt Austin Reaves, aki szintén jól bontja kívülről a védekezést, képes az egy az egy elleni játékokat megnyerni, és távolról is veszélyes. Ugyanilyen fontos volt megoldani azt a problémát, amivel a Lakers évek óta küzd: egy igazán magas, tömegben is tekintélyes center kellett a palánkok alá, ő lett Walker Kessler, aki az előző idényben sérülés miatt csak négy meccset játszott az alapszakaszban, de így is csúcsgázsiért és fontos jövőbeni draftjogokért sikerült megszerezni a Utahból. Kessler bevált, általában hozza a dupla duplát minden meccsen (két számjegyű pont- és lepattanótermés), ráadásul fizikailag is rendben van.

Ez még nem minden, hiszen Doncic és Reaves sem a védekezéséről híres, ezért kellettek olyan spílerek, akik piócaként tapadnak az ellenfelek legjobbjaira, Matisse Thybulle jelenleg a liga egyik legjobb labdaszerzője, de hasonlóan hasznos Ziaire Williams is, ráadásul mindketten bedobálják a triplákat, amikor Doncicot vagy Reavest duplázzák a védők és ők szabadon maradnak.

Ezzel sem értek véget a Lakers opciói támadásban, hiszen Quentin Grimes gyors, kreatív, jól triplázó hátvéd, s ugyanez elmondható Collin Sextonról is, aki korábbi állomáshelyein általában első számú irányítóként szuperált, de kezdi megszokni azt a szerepkört, hogy kevesebb percet játszik, akkor viszont villantania kell. A Lakers egyik legnagyobb fogása viszont a grúz Szandro Mamukelasvili, aki eredetileg erőcsatárként érzi jól magát, mivel akkor szabadabban foroghat ki a triplavonalon kívülre, sőt, mozgékonyságával, passzkészségével más veszélyt is tud okozni. Azonban Kessler mögött nincs a rendszerbe illő center, ezért a szakállas óriásnak néha ötös poszton is kell szerepelnie.

A szlovén forradalmár – Győri Ferenc jegyzete Sohasem látott magasságokat igyekszik meghódítani Luka Doncic. Öt évtizede nem mutatott be senki olyan ponterős idénykezdést az NBA-ben, mint ő. Ez persze mit sem érne, ha közben a Los Angeles Lakers sorra kapná a pofonokat, de nem, a franchise bizonyítja, hogy LeBron James távozása után is van élet, sőt, lehet, így van csak igazán! A Nyugati konferencia és a liga holtversenyben legjobb mérlegével száguld az együttes (ez a keddi játéknap előtti helyzet), ráadásul hatalmas támadópotenciált csillogtat. Ezen a téren nyilvánvalóan az élen jár Doncic, a szlovén fenomén, aki elképesztő természetességgel gyártja a kosarakat, egy háromnegyed vagy egész pályás dobás neki olyan, mintha a büntetővonalra állna. Sokszor pontosan tudod, mit fog csinálni és hogyan, de lehetetlen megállítani, és itt az ideje, hogy végre az NBA legértékesebb játékosának válasszák – persze csak ha kitart az ő és csapata nagyszerű formája. Úgy teljesít kiemelkedően, hogy korábbi menyasszonyával gyermekelhelyezési vitában áll, szeretné, ha két lánya vele lehetne az Egyesült Államokban. Talán éppen a magánéleti válsága paprikázta és pörgette fel ennyire, ki tudja… Janisz Adetokunbóval és Nikola Jokiccsal karöltve beteljesítették a Dirk Nowitzki által elkezdett európai forradalmat az észak-amerikai profi ligában, a szórakoztatóipar részei lettek, miattuk kelnek el a legdrágább jegyek is a mérkőzésekre. Doncic azzal is felhívja magára a figyelmet, hogy rengeteget reklamál, amiért rendre megkapja a technikai hibát a játékvezetőktől, illetve néha visszaszól a nézőknek, akik bekiabálással igyekeznek kizökkenteni őt a ritmusából. Persze ez is része a csomagnak, amit kínál, minden ilyesmi egy-egy eleme a show-nak, hogy mindig történjen valami körülötte. Néha rá is játszik erre, de ha valaki megteheti, hát Luka Doncic biztosan.

Doncic pedig a pályán elfelejti minden baját-búját. Szokásához híven esetenként lehetetlen helyzetekből is betalál, korábbi 35 százalékos triplázása most negyven fölé kúszott, és sokat szapult védekezése is óriásit javult. Bár a pályán kívül vannak gondjai, játék közben nem tudják kizökkenteni, általában gyermeki mosollyal jön ki jól a „thrash talkból”, amit az ellenfél játékosával vagy éppen szurkolójával folytat. Előfordul, hogy elveszi a táblát az asszisztensedzőtől, és ő maga rajzolja fel a többieknek, mit lenne jó csinálni, a főnök, J. J. Reddick pedig támadásban szinte szabad kezet ad szlovén sztárjának. A keretben a legjobb barátja Austin Reaves, akivel napközben is folyamatosan chatel, vagyis nincs a kereten belül rivalizáció, kialakult a hierarchia.

A Lakers most nagyon jól néz ki, a legnagyobb ellensége a sérülés lehet, Doncic, Reaves, Kessler, Thybulle és Williams sincs acélból a korábbi évek tapasztalata szerint. De ha a keret tagjai egészségesek maradnak, valami nagyon szép is kisülhet Kaliforniában ebből az évadból.

És ha közben még Luka Doncicnak is rendeződnek a magánéleti problémái, akkor tényleg nehéz lesz megállítani a Lakerst.