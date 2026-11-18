A jelölteknek szerdán (ma) éjfélig kell beadniuk jelentkezésüket, az elnökválasztásra pedig pontosan négy hónap múlva, március 18-án, a rabati 77. FIFA-kongresszus keretében kerül sor.

Az érdeklődőknek legalább öt tagország támogatására van szükségük ahhoz, hogy indulhassanak, emellett az elmúlt öt évet tekintve legalább két aktív évet el kellett tölteniük a futballban országos vagy nemzetközi szinten.

A 68 éves Tasima Kozo volt válogatott játékos, utánpótlásedző és az első japán, aki FIFA-elnökségre pályázik. Az elmúlt 11 évben a FIFA tanácsának tagja volt.

„Erős küldetéstudattal és elszántsággal vállalom ezt a kihívást. A cél az, hogy a FIFA egészségesebb és nagyobb bizalmat élvező szervezetté válhasson, és hozzájárulhasson a labdarúgás további fejlődéséhez világszerte” – közölte a szigetországi sportvezető, azt azonban nem részletezte, hogy mely országok álltak mögé a jelöltség érdekében.

A FIFA-t jelenleg irányító Gianni Infantino újraindul a posztért, s Tasimán kívül eddig a svájci Ramon Vega és a francia szövetség elnöke, Philippe Diallo jelezte, hogy kihívja őt.

A jelölteknek meg kell felelniük egy feddhetetlenségi ellenőrzésen, a FIFA pedig legalább egy hónappal a kongresszus előtt tájékoztatja majd a tagszövetségeket az elnökjelöltekről.