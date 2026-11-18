A csoportja élén végzett a Plock és a Veszprém férfi kézilabdacsapata is a Bajnokok Ligája első etapjában, most pedig a középdöntő első fordulójában csapnak össze egymással.

Az évek óta építkező és látványosan fejlődő lengyel gárda korábban legyőzte otthon a német Melsungent (25–24), az északmacedón Vardart (33–32) és a francia Nantes-ot (33–27) is, idegenben pedig Szkopjéban tudott győzni (32–26), ami igen meggyőző teljesítmény Xavi Sabaté együttesétől.

Az Építők mérlege hibátlan, hatból hat, a Füchse Berlin hazai és idegenbeli legyőzése pedig még Xavier Pascual alakulatától is jelentős fegyvertény. A Plock és a Veszprém a 2024–2025-ös BL-idényben találkozott egymással legutóbb, akkor mindkét találkozót a Veszprém nyerte meg, idegenben 27–24-re, otthon pedig 30–26-ra. A Plock ellen azért akkor sem lehetett könnyen nyerni, és most sem lehet, hiába képvisel egyébként a Veszprém nagyobb játékerőt.

Xavier Pascal együttese ugyanakkor egy kicsit rápihenhetett a BL-folytatásra, amelyre a hazai rivális Szeged elleni 30–30-cal hangolt, ami egyben az utolsó mérkőzés volt, amikor talán szusszanhatott egy kicsit. A meccs képe alapján valószínűleg nem is adott ki magából mindent, elvégre az NB I-es alapszakaszt szinte biztosan az élen zárja majd a Szeged előtt, így viszont minden energiáját a Wisla Plock ellen, és az egyre nehezebb BL-középdöntőre tartalékolhatta. Többet erre ugyanis nem lesz lehetősége az idényt nagy ambícióval kezdő magyar bajnoknak.

Xavier PASCUAL, a Veszprém edzője Xavier SABATÉ, a Plock edzője Nehéz mérkőzésre számítunk, mert a Plock elképesztően jól játszik, sokkal jobban, mint az előző idényben. A játékosai többet futnak, agresszívebben védekeznek és hatékonyabban támadnak, vannak olyan kézilabdázói, akik veszélyesek az egy az egy elleni szituációkban, mint például Mitja Janc, valamint az olyan távoli dobók, mint Szergej Koszorotov. Az egyik legjobb ellenféllel játszunk. Az idény során eddig a Veszprém nyújtotta a legjobb teljesítményt Európában, így a szerdai meccs nagy kihívás lesz. A csoportkörben mi is jól teljesítettünk, pedig nagyon erős négyesünk volt. Európa tizenkét legjobb csapata közé tartozunk, és a végén a lehető legelőkelőbb helyen szeretnénk végezni, ezért minden egyes mérkőzésen a győzelemre törekszünk.

„A Plock védekezése rendkívül jó, támadásban pedig több veszélyes játékosa is van, közte a három magyar, akik nagyon jó formában vannak – mondta Thiagus Petrus, a veszprémi csapat védője a klub honlapjának. – Szinte bárhonnan képesek gólt szerezni, remek egyéni képességekkel cseleznek, lőnek és könnyedén átjátsszák a védőket. Érdekes párharc lesz, hiszen mindkét csapatnál szinte minden posztra két hasonló képességű játékos jut. Nagy iramú, intenzív és látványos találkozót várok.”

A mérkőzést már csak azért is kiemelt figyelem kíséri itthon, mert Plockban játszik három válogatott játékosunk is, az irányító Fazekas Gergő, a balátlövő Szita Zoltán és a jobbátlövő Ilic Zoran, akik ráadásul mindhárman veszprémi kötődésűek. Egy statisztikai adatot pedig érdemes megemlíteni így a végére, ami azért beszédes lehet: a csoportkörben a Veszprém 7.5 góllal szerzett többet meccsenként mint a Plock, és közel 2.1 góllal kapott csak többet.