A királyi gárda csütörtökön jelentette be a 26 éves, védekező középpályásként és hátvédként egyaránt bevethető futballista szerződésének megtoldását. Tchouaméni 2022-ben Monacóból került a spanyol fővárosba, azóta 205 tétmérkőzésen lépett pályára és nyolc trófeát gyűjtött be, közte egy Bajnokok Ligája-elsőséget és egy bajnoki címet. A francia válogatottban ötven találkozónál tart.

A bajnokságban az éllovas FC Barcelona mögött hárompontos lemaradással második, a BL ligaszakaszában pedig a két hibátlan együttes egyikeként holtversenyben első a Real Madrid, amely szerdán a török Arda Güler szerződéshosszabbítását adta hírül.

