A Real Madrid 2032-ig meghosszabbította világbajnoki ezüstérmes francia labdarúgója, Aurélien Tchouaméni szerződését.
A királyi gárda csütörtökön jelentette be a 26 éves, védekező középpályásként és hátvédként egyaránt bevethető futballista szerződésének megtoldását. Tchouaméni 2022-ben Monacóból került a spanyol fővárosba, azóta 205 tétmérkőzésen lépett pályára és nyolc trófeát gyűjtött be, közte egy Bajnokok Ligája-elsőséget és egy bajnoki címet. A francia válogatottban ötven találkozónál tart.
A bajnokságban az éllovas FC Barcelona mögött hárompontos lemaradással második, a BL ligaszakaszában pedig a két hibátlan együttes egyikeként holtversenyben első a Real Madrid, amely szerdán a török Arda Güler szerződéshosszabbítását adta hírül.
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