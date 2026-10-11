Nemzeti Sportrádió

Mourinho nem akart olyat mondani, amiért eltilthatják, ezért szóba sem állt az újságírókkal

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.11. 11:50
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José Mourinho többször is reklamált Isidro Díaz de Mera Escuderos játékvezetőnél (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid José Mourinho Vinícius Júnior sajtótájékoztató Villarreal La Liga
José Mourinho nem jelent meg a Real Madrid Villarreal elleni, 1–0-s győzelme után tartott sajtótájékoztatón. A portugál vezetőedző a beszámolók szerint azért döntött a média bojkottálása mellett, mert el akarta kerülni az esetleges eltiltást a Vinícius Júnior kiállítását övező vitatott jelenetek után.

A Santiago Bernabéuban rendezett mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok, miután a játékvezető a videobíró segítségével érvénytelenítette Vinícius Júnior gólját, majd kiállította a brazil támadót hajhúzás miatt. A Marca beszámolója szerint José Mourinho a sajtótájékoztatótól való távolmaradásával akarta elkerülni, hogy olyat mondjon, ami eltiltással járhat, ugyanis a következő mérkőzéseken is ott akar lenni csapata kispadján.

„Nem fogok beszélni, mert a Sevilla és a Barcelona ellen is a kispadon akarok ülni” – idézte a portugál szakembert a spanyol lap.

Vinícius a 72. percben, csereként beállva talált a kapuba, Mourinho pedig játékosokhoz rohanva ünnepelte a gólt. A VAR-vizsgálat azonban egy korábbi szabálytalanságot tárt fel: a brazil támadó meghúzta a Villarreal védőjének, Nathan Salibának a haját, ezért a játékvezető érvénytelenítette a találatot, és piros lapot mutatott fel neki.

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„Nem volt annyira sok dolgom, mint amennyire számítani lehetett itt Madridban. Jól zártuk le a területeket, illetve megelőztük azokat a szituációkat, amelyekből gólokat szoktak szerezni.”

A Real Madrid emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, előnyét azonban így is megőrizte. A három pontot érő gólt Yan Diomandé szerezte, aki korábbi csapattársa, Gulácsi Péter kapuját vette be.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
REAL MADRID–VILLARREAL 1–0 (0–0)
Madrid, Bernabéu Stadion, 75 242 néző. Vezette: Díaz de Mera
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Vinícius Júnior, 52.), I. Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Valverde, Tchouaméni – Güler (Camavinga, 77.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Dumfries, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth (C. Romero, 56.), R. Veiga, Cardona (Mikautadze, 67.) – Comesana (N. Saliba, 56.), P. Gueye, Moleiro (Nízar, 86.) – A. Pérez, Ahomas (Moreno, 67.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Y. Diomandé (63.)
Kiállítva: Vinícius Júnior (73.)

 

Real Madrid José Mourinho Vinícius Júnior sajtótájékoztató Villarreal La Liga
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