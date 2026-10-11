Mourinho nem akart olyat mondani, amiért eltilthatják, ezért szóba sem állt az újságírókkal

A Santiago Bernabéuban rendezett mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok, miután a játékvezető a videobíró segítségével érvénytelenítette Vinícius Júnior gólját, majd kiállította a brazil támadót hajhúzás miatt. A Marca beszámolója szerint José Mourinho a sajtótájékoztatótól való távolmaradásával akarta elkerülni, hogy olyat mondjon, ami eltiltással járhat, ugyanis a következő mérkőzéseken is ott akar lenni csapata kispadján.

„Nem fogok beszélni, mert a Sevilla és a Barcelona ellen is a kispadon akarok ülni” – idézte a portugál szakembert a spanyol lap.

Vinícius a 72. percben, csereként beállva talált a kapuba, Mourinho pedig játékosokhoz rohanva ünnepelte a gólt. A VAR-vizsgálat azonban egy korábbi szabálytalanságot tárt fel: a brazil támadó meghúzta a Villarreal védőjének, Nathan Salibának a haját, ezért a játékvezető érvénytelenítette a találatot, és piros lapot mutatott fel neki.