Megvan Dani Carvajal új csapata, már csak a liga engedélyére várnak – sajtóhír

A 34 éves, hatszoros BL-győztes jobbhátvéd szerződése lejártával, nyáron távozott a Real Madridtól, így ingyen csatlakozhat a szintén fővárosi klubhoz. A Getafe vezetőedzője, José Bordalás a transzfer egyik fő támogatója, aki Carvajal rutinját, versenyszellemét és vezéri képességeit is nagyra tartja, s úgy a pályán, mint azon kívül fontos erősítésként tekint rá.

A felek jelenleg arra várnak, hogy a La Liga rábólintson a transzferre, mivel a Getafének alacsony a bérkerete, míg Carvajal ehhez képest jóval magasabb fizetést kapott a Real Madridban – ennek a diszkrepanciának a feloldása az utolsó akadály az ügylet előtt, írja a Marca.