Nemzeti Sportrádió

Megvan Dani Carvajal új csapata, már csak a liga engedélyére várnak – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.10.06. 16:39
Fotó: Getty Images
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José Bordalás Dani Carvajal Getafe
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Getafe játékosa lesz Dani Carvajal, ha a liga rábólint a transzferre – írja a Marca.

A 34 éves, hatszoros BL-győztes jobbhátvéd szerződése lejártával, nyáron távozott a Real Madridtól, így ingyen csatlakozhat a szintén fővárosi klubhoz. A Getafe vezetőedzője, José Bordalás a transzfer egyik fő támogatója, aki Carvajal rutinját, versenyszellemét és vezéri képességeit is nagyra tartja, s úgy a pályán, mint azon kívül fontos erősítésként tekint rá.

A felek jelenleg arra várnak, hogy a La Liga rábólintson a transzferre, mivel a Getafének alacsony a bérkerete, míg Carvajal ehhez képest jóval magasabb fizetést kapott a Real Madridban – ennek a diszkrepanciának a feloldása az utolsó akadály az ügylet előtt, írja a Marca.

 

José Bordalás Dani Carvajal Getafe
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