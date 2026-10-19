Dani Carvajal után Sergio Ramos is a Getaféban? „Megtörténhet”

Ángel Torres, a madridi klub elnöke vasárnap a spanyol közszolgálati rádió (RNE) egyik műsorának nyilatkozva erősítette meg a kapcsolatfelvétel tényét, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a szakmai stáb mindenekelőtt a szélekre keres erősítést, nem pedig Sergio Ramos felségterületére, a védelem közepébe.

„Megtörténhet, benne van a pakliban. Már egy ideje foglalkozunk a szerződtetésének lehetőségével – idéz a barcelonai Sport című napilap Ángel Torres Tablero Deportivónak adott nyilatkozatából. – Ám most nem ez az elsődleges; a legfontosabb feladat a szélső posztok megerősítése. Talán nem most, de januárban érkezhet egy belső védő... Jelenleg azonban ezen a poszton megfelelően állunk.”

A nyilatkozat azért is mozgatta meg a spanyol újságírók fantáziáját, mert Dani Carvajal személyében a Getafe a közelmúltban már szerződtetett egy korábbi Real Madrid-játékost – olyat, aki hosszú éveken át egy csapatban futballozott Ramosszal.

A 2010-ben világbajnoki címet nyerő, 180-szoros spanyol válogatott Sergio Ramos tavaly december végén távozott legutóbbi csapatától, a mexikói Monterreytől, ám 40 évesen sem jelentette be a visszavonulását; jelenleg szabadon igazolható.