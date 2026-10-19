Nemzeti Sportrádió

Dani Carvajal után Sergio Ramos is a Getaféban? „Megtörténhet”

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 12:51
Sergio Ramos idén csak segédkezett a vb-serleg átadásakor, de volt, hogy a jutalmazottak oldalán állt (Fotó: Getty Images)
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Sergio Ramos Getafe La Liga
A spanyol sajtóban mind a Getafe elnöke, mind René Ramos, a labdarúgó testvére, egyben ügynöke megerősítette: szóba került közöttük Sergio Ramos szerződtetésének lehetősége.

Ángel Torres, a madridi klub elnöke vasárnap a spanyol közszolgálati rádió (RNE) egyik műsorának nyilatkozva erősítette meg a kapcsolatfelvétel tényét, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a szakmai stáb mindenekelőtt a szélekre keres erősítést, nem pedig Sergio Ramos felségterületére, a védelem közepébe.

„Megtörténhet, benne van a pakliban. Már egy ideje foglalkozunk a szerződtetésének lehetőségével – idéz a barcelonai Sport című napilap Ángel Torres Tablero Deportivónak adott nyilatkozatából. – Ám most nem ez az elsődleges; a legfontosabb feladat a szélső posztok megerősítése. Talán nem most, de januárban érkezhet egy belső védő... Jelenleg azonban ezen a poszton megfelelően állunk.”

A nyilatkozat azért is mozgatta meg a spanyol újságírók fantáziáját, mert Dani Carvajal személyében a Getafe a közelmúltban már szerződtetett egy korábbi Real Madrid-játékost – olyat, aki hosszú éveken át egy csapatban futballozott Ramosszal.

A 2010-ben világbajnoki címet nyerő, 180-szoros spanyol válogatott Sergio Ramos tavaly december végén távozott legutóbbi csapatától, a mexikói Monterreytől, ám 40 évesen sem jelentette be a visszavonulását; jelenleg szabadon igazolható.

 

Sergio Ramos Getafe La Liga
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