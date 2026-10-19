Dani Carvajal bemutatkozott, a Getafe emberhátrányban ikszelt a Rayóval

A Getafénál bemutatkozott a védelem jobb oldalán az alig egy hete még a Real Madridban szereplő 52-szeres spanyol válogatott védő, Dani Carvajal, és ő sem tudta megakadályozni a mérkőzést hatékonyabban kezdő vendégeket a vezetés megszerzésében a 11. percben: gyors ellentámadás végén Álvaro García szép belsőzéssel talált a hálóba. Az első félidő második negyedórájában Djene volt a főszereplő, aki 12 perc leforgása alatt összeszedett két sárga lapot, így a Getafe emberhátrányba került. Az első félidőt a Rayo szinte nyomasztó labdabirtoklási fölényben töltötte, viszont nem sikerült újabb gólt szereznie.

A szünet után tíz perccel némiképpen váratlanul Martín Satriano akrobatikus mozdulatával egyenlített a Getafe, amely a folytatásban jobbára leginkább a védekezéssel törődött – s az emberhátrányt tekintve ebben nem is volt semmi meglepő. Carvajal számára a 80. percben ért véget a mérkőzés – egy perccel korábban begyűjtött egy sárgát, majd Pepe Bordalas vezetőedző le is cserélte. A hajrában még mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek a három pont megszerzésére, de maradt az 1–1-es eredmény.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

Getafe–Rayo Vallecano 1–1 (Satriano 56., ill. Á. García 11.)

VASÁRNAP

Osasuna–Racing Santander 2–0 (Budimir 9. – 11-esből, Osambela 88.)

Celta Vigo–Alavés 2–1 (Jutgla 53., J. Rodríguez 71., ill. Novoa 87.)

Málaga–Real Sociedad 2–5 (Nino 54., P. Martínez 66., ill. Kubo 3., Óskarsson 26., Oyarzabal 59., 67., Guedes 73.)

SZOMBAT

Real Betis–Barcelona 2–5 (V. Gómez 27., Ezzalzuli 53., ill. Yamal 10., Rodri 41., G. Jesus 51., E. García 62., Olmo 81.)

Valencia–Athletic Bilbao 0–0

Espanyol–Atlético Madrid 0–1 (Baena 89.)

Villarreal–Elche 0–0

PÉNTEK

Deportivo–Levante 1–1 (Nsongo 63., ill. Requena 82.)