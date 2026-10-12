Nemzeti Sportrádió

Maffiának nevezték a játékvezetőket – Vinícius megosztotta

P. K.P. K.
2026.10.12. 08:09
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Vinícius hétvégi kiállítása nagy port kavart Spanyolországban és a nemzetközi sajtóban is (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Vinícius Júnior La Liga
Azok után, hogy szombaton, a Villarreal elleni bajnokin kiállították hajhúzásért, most egy közösségi médiás megosztásával kavart port a spanyol és a nemzetközi sajtóban a Real Madrid brazil klasszisa, Vinícius Júnior.

 

 

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HELYSZÍNI RIPORT. Elképesztő jelenet a Bernabéuban: a királyi gárda brazil sztárjának gólját visszavonták, ő pedig a kiállítás sorsára jutott, de így is nyertek a blancók.

 

Mint ismert, Vinícius Júniortól szombaton elvettek egy gólt és kiállították, amiért az indulásnál a hajánál fogva rántotta meg a Villarreal játékosát, Nathan Salibát. Emiatt várhatóan legalább kétmeccses eltiltást kap a Real Madrid támadója és lemarad az idény első El Clásicójáról, az FC Barcelona elleni október 25-i rangadóról.  A brazil azóta a közösségi oldalán elnézést kért a szurkolóktól és a csapattársaitól is, de mást is megosztott, ami után most ismét a címlapokra került…

A viniciusjrxteam Insta-oldal csokrot készített a brazil támadó sérelmére elkövetett szabálytalanságokból, rossz bírói döntésekből, amiben maffiának nevezte a játékvezetést, és Vinícius megosztotta ezt a bejegyzést 

A onefootball.com, valamint a munduodeportivo.com és több más forrás is arról számolt be, hogy Vinícius Insta-sztoriban megosztotta az őt támogató Insta-oldal,  a viniciusjrxteam összeállítását arról, hogy milyen igazságtalannak vélt bírói ítéletek, illetve jelenetek sújtották a közelmúltban a támadót. A poszt szövege pedig úgy fogalmazott: „… és mindig Vinícius kapja a sárga és piros lapokat, micsoda szégyen, micsoda maffia.” Vinícius a megosztása mellé nevető emojikat is tett.

A viniciusjrxteam az egyébként vitathatatlan kiállítás kapcsán azt is írta, hogy „ismét egy nap a spanyol ligában és a spanyol bírói maffiában, amikor folytatják Vinícius üldöztetését.”

A VILLARREAL ELLENI MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA BENNE VINÍCIUS KIÁLLÍTÁSÁVAL

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
REAL MADRID–VILLARREAL 1–0 (0–0)
Madrid, Bernabéu Stadion, 75 242 néző. Vezette: Díaz de Mera
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Vinícius Júnior, 52.), I. Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, a szünetben) – Valverde, Tchouaméni – Güler (Camavinga, 77.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Dumfries, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth (C. Romero, 56.), R. Veiga, Cardona (Mikautadze, 67.) – Comesana (N. Saliba, 56.), P. Gueye, Moleiro (Nízar, 86.) – A. Pérez, Ahomas (Moreno, 67.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Y. Diomandé (63.)
Kiállítva: Vinícius Júnior (73.)

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