Fallon Sherrock 14 nyilas legben verte meg Littlert, több mint félmillió fontot vihet haza

A pénteken megrendezett manchesteri viadalon 24 kihívót (a teljesen amatőröktől kezdve egészen a jelentős WDF-rutinnal rendelkező játékosokig, így például a WDF világbajnoki döntőse, Mitchell Laurie, vagy a PDC egyik legismertebb női versenyzője, Fallon Sherrock is bekerült) állítottak szembe a PDC regnáló világbajnokával, s közülük végül húszan kvalifikálták magukat arra, hogy össze is csapjanak vele. Az amatőrök között akadtak walesi és skót iskolás gyerekeket, egy bedfordi kukás, egy Nando's-étteremvezető, de egy korábbi százados és egy ausztrál zsoké is szerencsét próbált Littler ellen.

A verseny formátuma egyszerű volt: aki elsőként veri meg egy 501 pontos legben (a kezdésről bullra dobással döntöttek) a világbajnokot, 501 ezer fonttal gazdagodik – ha pedig senki, a pénz Littlernél marad. A szerencsés győztes végül is Sherrock lett, aki úgy került be a mezőnybe, hogy idén nem tudott PDC-tour-kártyát szerezni. Az PDC-vb-ken aratott győzelmeiről ismert versenyző tizenötödikként került sorra (korábban az ír Pearse Mackle egy nyílra volt a sikertől, de nem tudta eltalálni a bullt), s remekül dobta a tömeget, majd egy 180 után dupla 20-szal szállt ki, megnyerve a leget és a több mint félmillió fontot.