Fallon Sherrock 14 nyilas legben verte meg Littlert, több mint félmillió fontot vihet haza

M. B.M. B.
2026.10.30. 23:32
Fallon Sherrock (Fotó: Getty Images)
Címkék
Luke Littler darts Fallon Sherrock
Fallon Sherrock nyerte meg a Beat Luke Littler Challenge (avagy Győzd le Luke Littlert) nevezetű különleges dartsversenyen, amelyet a Netflix rendezett.

A pénteken megrendezett manchesteri viadalon 24 kihívót (a teljesen amatőröktől kezdve egészen a jelentős WDF-rutinnal rendelkező játékosokig, így például a WDF világbajnoki döntőse, Mitchell Laurie, vagy a PDC egyik legismertebb női versenyzője, Fallon Sherrock is bekerült) állítottak szembe a PDC regnáló világbajnokával, s közülük végül húszan kvalifikálták magukat arra, hogy össze is csapjanak vele. Az amatőrök között akadtak walesi és skót iskolás gyerekeket, egy bedfordi kukás, egy Nando's-étteremvezető, de egy korábbi százados és egy ausztrál zsoké is szerencsét próbált Littler ellen.

A verseny formátuma egyszerű volt: aki elsőként veri meg egy 501 pontos legben (a kezdésről bullra dobással döntöttek) a világbajnokot, 501 ezer fonttal gazdagodik – ha pedig senki, a pénz Littlernél marad. A szerencsés győztes végül is Sherrock lett, aki úgy került be a mezőnybe, hogy idén nem tudott PDC-tour-kártyát szerezni. Az PDC-vb-ken aratott győzelmeiről ismert versenyző tizenötödikként került sorra (korábban az ír Pearse Mackle egy nyílra volt a sikertől, de nem tudta eltalálni a bullt), s remekül dobta a tömeget, majd egy 180 után dupla 20-szal szállt ki, megnyerve a leget és a több mint félmillió fontot.

 

Luke Littler darts Fallon Sherrock
Legfrissebb hírek

A MOL Campuson dől el, ki képviselheti Magyarországot a dartsvilágbajnokságon

Egyéb egyéni
11 órája

16 évesen kilencnyilast dobott a brit tehetség – videó

Egyéb egyéni
2026.10.29. 13:37

Darts: Ross Smith másodszor is Európa-bajnok lett

Egyéb egyéni
2026.10.25. 22:59

Egyetlen holland sem jutott be a nyolc közé a darts Eb-n

Egyéb egyéni
2026.10.24. 22:55

Darts Eb: Littler és Clayton is bejutott a második fordulóba, Van Gerwen búcsúzott

Egyéb egyéni
2026.10.23. 23:20

Jobban nem is indulhatott volna a darts Eb, Woodhouse már az első meccsen kilencnyilast dobott – videó

Egyéb egyéni
2026.10.22. 20:01

Darts: Mensur Suljovic is Budapesten játszik

Egyéb egyéni
2026.10.21. 17:26

A European Tour zárása után máris következik a darts Eb

Egyéb egyéni
2026.10.19. 18:13