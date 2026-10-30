Európai kézilabdaligák: kilenc magyar gól Opoléban

Ónodi-Jánoskúti Máté két góljával az USAM Nimes Gard otthon 34–28-ra nyert a Sélestat Alsace HB ellen a francia bajnokságban. Nagy Ádám egyszer volt eredményes a Pays d'Aix Université Clubban, amely 36–24-es sikerrel távozott az USDK Dunkerque otthonából.

A válogatott kerettag Nagy Benedeknek három védése volt az Atlético Valladolidban, amely otthon 29–28-ra kikapott a Bathco BM Torrelavegától a spanyol élvonalban.

Grosch Vivien három és Sztankovics Réka egy gólja ellenére a CSM Targu Mures 36–21-re kikapott az SCM Ramnicu Valcea otthonában a román női bajnokságban.

Beke Laura hat gólt lőtt a HC Zlín együttesében, amely otthon 29–26-ra kikapott a Iuventa Michalovcétól a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában.