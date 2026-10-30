Jó hír Marco Rossinak is: Sallai Roland végig játszott!

Két magyar szereplése miatt is érdeklődés övezhette itthon a Konyaspor és a Galatasaray péntek esti bajnokiját. A házigazdánál Tóth Rajmund a kezdőcsapatban kapott helyet a középpályán, míg az isztambuliaknál Sallai Roland a szokásoknak megfelelően jobbhátvédként jutott szóhoz. A két futballista november 14-én Tbilisziben Grúzia, majd 17-én a Puskás Arénában Észak-Írország ellen együtt harcolhat a Nemzetek Ligája A-ligába jutásért, ám ezúttal egymással néztek farkasszemet a Süper Lig tizedik fordulójának nyitó mérkőzésén.

A címvédő Galatasaray toronymagas favoritként érkezett Konyába, hiszen listavezetőként várta az összecsapást, miközben ellenfele a veszélyzónától „centikre" tanyázik hetek óta. A papírforma a pályán is gyorsan érvényesült: Okan Buruk együttese lendületesen kezdett, az első percektől irányított. A hatodik percben Rafael Leao került ziccerbe, Bahadir Güngördü azonban védett, hat perccel később viszont már tehetetlen volt: Gabriel Sara balról elvégzett szabadrúgását követően Victor Osimhen három hazai játékos, köztük Tóth Rajmund szorításában a kapuba fejelte a labdát. A nigériai csatár találatának külön története volt: csütörtökön azért maradt Isztambulban, mert megszületett a kislánya, pénteken azonban magánrepülőgéppel csatlakozott a csapathoz, hogy vezető góllal segítse.

A játékrész közepén megduplázta előnyét a Galatasaray, Yunus Akgün húsz méterről bombázta a labdát a bal felső sarokba. A Konyaspor rögvest válaszolhatott volna, Tóth Rajmund fejese után megpattant a labda Eren Elmali hátán, Ugurcan Cakir óriási bravúrral a lécre tolta a labdát. A szünet előtt Jackson Muleka is a lécre bólintott, így a szorult helyzeteket megúszó vendégek kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A szünet után egy magyar labdarúgó maradt a gyepen: a négyből egy párharcot megnyerő, passzainak 73 százalékát pontosan megjátszó Tóth Rajmund helyét a korábban az Újpestet is erősítő északmacedón válogatott középpályás, Enisz Bardi vette át. A folytatás egyik legszokatlanabb jelenetét a futballpályán ritkán látható ötös csere jelentette, a 61. perctől a török rekordbajnokra rá sem lehetett ismerni. A – párharcai felét megnyerő, 90 százalékos passzhatékonysággal büszkélkedő Sallai Rolandot mindvégig pályán hagyó – Galata ekkor már visszavett a tempóból, hiszen Alekszej Batrakov és Rafael Leao góljával (utóbbi tizenegyesből talált be) addigra már négygólos előnyre tett szert.

Magabiztos idegenbeli győzelmével a Galatasaray ötpontos előnnyel vezeti a tabellát a második Amedspor előtt, miközben a nyolcpontos Konyaspor továbbra is a kiesőzóna közvetlen közelében, a tizennegyedik helyen áll.

TÖRÖK SÜPER LIG

10. FORDULÓ

Konyaspor–Galatasaray 0–4

Konyaspor: Tóth Rajmundot a félidőben lecserélték.

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.