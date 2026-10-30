Leclerc nyitott az élen Mexikóvárosban; Herta megszerezte az F1-es szuperlicencet

Szünet nélkül folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Austin után Mexikóváros felé vette az irányt, ahol az első pénteki szabadedzéssel vette kezdetét az idény 19. futamhétvégéjének programja. Andrea Kimi Antonelli a múlt vasárnapi sikerével 123 pontra növelte előnyét a legközelebbi üldözője, George Russell előtt, míg Lewis Hamilton további egy pont hátránnyal következik a harmadik helyen. Az olasz versenyzőt már csak a két brit tudja matematikailag megállítani, esélyük ugyanakkor csekély.

Antonelli abban a tudatban utazhatott Mexikóba, hogy a futamon elég a kilencedik helyen célba érnie ahhoz, hogy bebiztosítsa pályafutása első bajnoki címét, de úgy is csúcsra érhet, ha egyik kihívója sem nyer vasárnap. Az olasz azonban stílusosan, a dobogó tetején állva szeretne ünnepelni, ezt a tervét a pályán rendre erős formát mutató Red Bull kívánja meghiúsítani, de nem lehet előre leírni a két egymást követő hétvégén is másodikként záró Ferrarit, valamint a McLarent sem.

Nemcsak az egyéni, hanem a konstruktőri cím sorsa eldőlhet Mexikóban: a Mercedesnek 39 ponttal kellene többet gyűjtenie a Ferrarinál ahhoz, hogy megszerezze fennállása kilencedik csapatbajnoki címét.

A nyitányon összesen tíz csapatnál kapott lehetőséget olyan versenyző, aki legfeljebb kétszer állt rajthoz F1-es versenyen. A Cadillacnél Colton Herta jutott újra szerephez, aki előtt fontos feladat állt: száz kilométert kellett megtennie ahhoz, hogy megszerezze az F1-es induláshoz szükséges szuperlicencéhez az utolsó pontot. A pilóta végül is 30 kört futott, amivel teljesítette a kritériumot. A szempontjából ez azért volt fontos, mert egyre erősödnek azon hírek, miszerint Herta adott esetben már jövőre állandó ülést kaphat a Cadillacnél a legalább 2029 végéig hosszabbító Sergio Pérez mellett. Az amerikai szereplését így Valtteri Bottas is árgus szemekkel követte, maradása ugyanis a 2027-ig szóló kontraktusa ellenére is bizonytalanná vált.

Fontos mérföldkőn van túl Nikola Colov, Freddie Slater, valamint Gabriele Mini is – mindannyian az első hivatalos F1-es edzésükön vettek részt. A bolgár a Racing Bullsnál Liam Lawson, a brit az Audinál Gabriel Bortoleto, míg az olasz az Alpine-nál Franco Colapinto ülését foglalta el ideiglenesen. Szerephez jutott még Leonardo Fornaroli a McLarennél, Frédérik Vesti a Mercedesnél, Ivasza Ajumu a Red Bullnál, Luke Browning a Williamsnél, Jak Crawford az Aston Martinnál, valamint Hirakava Rjó a Haasnál. A nyitányon így Lawson, Bortoleto és Colapinto mellett Lando Norris, Russell, Verstappen, Alexander Albon, Lance Stroll és Esteban Ocon sem ült kocsiba.

Már az első pillanattól fogva a Mercedes és a Ferrari diktálta a tempót, Antonelli és Leclerc nemegyszer váltotta egymást az élen, ráadásul félidőhöz közeledve Hamilton is csatlakozott az élen zajló küzdelemhez, és a kemény abroncson a leggyorsabbnak bizonyult. Bár a hétszeres bajnok a lágy gumis próbálkozása alkalmával rontott, a Ferrari ezzel együtt is maradt az élen Leclerc révén, aki 659 ezred előnnyel zárta az élen az első gyakorlást.

Őt a két Mercedes követte Antonelli, Vesti sorrendben. A Russellt helyettesítő dán remek edzésen van túl: mindössze 74 ezreddel maradt el a vb-éllovastól, és ő volt a leggyorsabb a beugrók között. Hamilton a negyedik helyre szorult vissza, míg az első ötöst Ivasza egészítette ki. Hatodikként Pierre Gasly végzett, majd az Aston Martinnal előkelő helyen záró Fernando Alonso, Oscar Piastri, Oliver Bearman és Arvid Lindblad tette teljessé az első tízes sorát.

Nem indult zökkenőmentesen a kezdés Hadjar számára, a francia feltételezett motorprobléma miatt tűnt el a garázsban, és veszített némi időt, de így is 21 körig jutott, és a tizenegyedik helyet foglalta el. Slaternek még rosszabbul alakult a nyitány: a neve mellett sokáig mért kör sem szerepelt, és csak az utolsó percekben tudott feliratkozni az időlistára. Probléma adódott Crawfordnál is, ő szűk negyedórával a vége előtt volt kénytelen félreállni az Aston Martinnal. Az eset miatt rövid ideig virtuális biztonsági autós szakasz is érvényben volt.

Folytatás 23 órakor a második szabadedzéssel, amikor már valamennyi állandó versenyző autóba ül.