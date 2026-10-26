Mbappé: 100; Mourinho utolérte Zidane-t – a 265. el Clásico számokban

6 – ennyiszer tűnt fel a söprögető szerepében Joan García

Ahogyan az várható volt, a Barcelona magasra húzott védelmi vonala miatt volt dolga a tizenhatoson kívül is a csapat kapusának, Joan Garciának. A spanyol kapuvédő hatszor takarította el a labdát az ellenfél támadói elől, ami több mint a duplája az idénybeli átlagának.

6 – José Mourinho győzelmeinek száma az el Clásicókon

A Real Madrid trénere a hatodik sikerét aratta a Barcelona ellen, ezzel olyan vezetőedzők mellé zárkózott fel, mint Francisco Bru, Luis Molowny vagy Zinédine Zidane. Előtte már csak olyan legendák szerepelnek ezen a listán, mint Carlo Ancelotti (9 győzelem) és Miguel Munoz (16). Ezen felül a királyiak kispadjára a nyáron visszatérő portugál már hat klasszikus óta veretlen, négy győzelme és két döntetlenje van a legutóbbi összecsapásokon.

6 - Entrenadores del Real Madrid con más victorias en ElClásico: 16 - Miguel Muñoz 🇪🇸 9 - Carlo Ancelotti 🇮🇹 6 - Francisco Bru 🇪🇸 6 - Luis Molowny 🇪🇸 6 - Zinedine Zidane 🇫🇷 6 - JOSÉ MOURINHO 🇵🇹 Jerarquía🎖️. https://t.co/nwwDGdLBuh — OptaJose (@OptaJose) October 25, 2026

8 – Kylian Mbappé ennyiszer talált be a Barcelona ellen a Real Madrid mezében

Már a Paris Saint-Germain játékosaként is szerzett mesterhármast a katalánok ellen Kylian Mbappé, a Real Madrid futballistájaként pedig hét alkalommal lépett pályára ellenük, ezeken a találkozókon nyolc gólt számlál. Duplájával megelőzte Lionel Messit, így már ő szerezte a legtöbb gólt az első hét klasszikusán a XXI. században.

8 - Kylian Mbappé ha marcado ocho goles en siete partidos con el Real Madrid ante el FC Barcelona entre todas las competiciones. Es el registro más alto de un jugador tras sus primeras siete apariciones en ElClásico en todo el siglo XXI (Lionel Messi, seis). Verdugo ⚔️. https://t.co/A99raijbrb — OptaJose (@OptaJose) October 25, 2026

13 – Raphinha góljainak száma a bajnokságban 9 meccs után

Káprázatos formában futballozik a Barcelona támadója, Raphinha. A vasárnap szerzett gólja már a 13. volt ebben az idényben, amellyel nemcsak vezeti a góllövőlistát, hanem beállította az előző kiírás egészében szerzett találatainak számát. Mivel a Getafe elleni találkozót kihagyta, csak kilenc meccsen lépett pályára, ennyi találkozó alatt pedig csak két játékos volt képes ilyen számokat produkálni a La Ligában – Lionel Messi (szintén 13 gól) és Cristiano Ronaldo (17).

13 - Más goles en sus primeros nueve partidos de una temporada en @LaLiga en el siglo XXI: 17 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (2014/15) 13 - Lionel Messi 🇦🇷 (2012/13) 13 - RAPHINHA 🇧🇷 (2026/27) Desatado 🚀. https://t.co/c3Xdma7FUi — OptaJose (@OptaJose) October 25, 2026

13 – ennyi párharcot nyert meg a mérkőzésen Jude Bellingham

Bár kétség sem fér hozzá, hogy abban a bizonyos kettő egy elleni szituációban jobb döntést is hozhatott volna, Jude Bellingham győztes gól előtti piruettje és mezőnymunkája nagyban hozzájárult a Real Madrid sikeréhez. Az angol középpályás 13 párharcot nyert meg a találkozón, néggyel többet, mint bárki más az egész mezőnyből. Ráadásul a földön mindössze kettőt veszített el, emellett bemutatott három sikeres labdavezetést (3/3) és hibátlanok voltak a hosszú labdái is (2/2).

62% – a Barcelona esélye a címvédésre a vereség után

A találkozó előtt 83 százalékot adott a katalánoknak a Football Meets Data nevű statisztikai platform, ez a vasárnapi vereséget követően visszaesett 62%-ra. Ennek ellenére továbbra is Hansi Flick alakulata a favorit, a Real Madrid azonban megduplázta az esélyeit a győzelmének köszönhetően.

El Clásico win turned the trend Real Madrid were on in the title race! 🏆 1st place probabilities: 62% 🇪🇸 Barcelona (-21%) 30% 🇪🇸 Real Madrid (+18%) 8% 🇪🇸 Atlético Madrid (+3%) ... https://t.co/qV1XIIGBqr — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2026

87.6% – semleges játékfázisban a Real Madrid passzpontossága támadásépítés során

Kiválóan bemutatja a Barcelona labda nélküli játékának és nyomásgyakorlásának erősségét az az adat, hogy az ellenfelek átlagosan csak 75%-os passzpontosságot érnek el a katalánok ellen akkor, amikor megpróbálják kihozni a labdát a saját térfelükről (semleges játékfázisban, tehát amikor az állás döntetlen). A markstats alapján a Real Madrid kiemelkedően teljesített ebben a mérőszámban az el Clásicón. José Mourinho csapata annak ellenére, hogy ebben az idényben kifejezetten szenvedett a labdás játék első fázisában, 87.6%-os pontosságot produkált. Ez a harmadik legmagasabb az idén, csak a Celta Vigo és a PSG tudta ezt felülmúlni.

Csapatok a legjobb passzpontossággal Hansi Flick együttese ellen ebben az idényben (Fotó: X/markstats)

100 – Kylian Mbappé góljainak száma a Real Madridban

Nemcsak a győzelem miatt volt különleges Kylian Mbappé számára a második gólja, a franciának ez volt a 100. találata a Real Madrid mezében. Mbappénak 116 mérkőzés kellett, hogy elérje a jubileumot, góljai közül 67-et a ligában, 25-öt a Bajnokok Ligájában, négyet a kupában, kettőt a klubvilágbajnokságon szerzett, míg egyszer-egyszer volt eredményes az európai Szuperkupában és a spanyol Szuperkupában.