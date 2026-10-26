Mbappé: 100; Mourinho utolérte Zidane-t – a 265. el Clásico számokban
6 – ennyiszer tűnt fel a söprögető szerepében Joan García
Ahogyan az várható volt, a Barcelona magasra húzott védelmi vonala miatt volt dolga a tizenhatoson kívül is a csapat kapusának, Joan Garciának. A spanyol kapuvédő hatszor takarította el a labdát az ellenfél támadói elől, ami több mint a duplája az idénybeli átlagának.
6 – José Mourinho győzelmeinek száma az el Clásicókon
A Real Madrid trénere a hatodik sikerét aratta a Barcelona ellen, ezzel olyan vezetőedzők mellé zárkózott fel, mint Francisco Bru, Luis Molowny vagy Zinédine Zidane. Előtte már csak olyan legendák szerepelnek ezen a listán, mint Carlo Ancelotti (9 győzelem) és Miguel Munoz (16). Ezen felül a királyiak kispadjára a nyáron visszatérő portugál már hat klasszikus óta veretlen, négy győzelme és két döntetlenje van a legutóbbi összecsapásokon.
8 – Kylian Mbappé ennyiszer talált be a Barcelona ellen a Real Madrid mezében
Már a Paris Saint-Germain játékosaként is szerzett mesterhármast a katalánok ellen Kylian Mbappé, a Real Madrid futballistájaként pedig hét alkalommal lépett pályára ellenük, ezeken a találkozókon nyolc gólt számlál. Duplájával megelőzte Lionel Messit, így már ő szerezte a legtöbb gólt az első hét klasszikusán a XXI. században.
13 – Raphinha góljainak száma a bajnokságban 9 meccs után
Káprázatos formában futballozik a Barcelona támadója, Raphinha. A vasárnap szerzett gólja már a 13. volt ebben az idényben, amellyel nemcsak vezeti a góllövőlistát, hanem beállította az előző kiírás egészében szerzett találatainak számát. Mivel a Getafe elleni találkozót kihagyta, csak kilenc meccsen lépett pályára, ennyi találkozó alatt pedig csak két játékos volt képes ilyen számokat produkálni a La Ligában – Lionel Messi (szintén 13 gól) és Cristiano Ronaldo (17).
13 – ennyi párharcot nyert meg a mérkőzésen Jude Bellingham
Bár kétség sem fér hozzá, hogy abban a bizonyos kettő egy elleni szituációban jobb döntést is hozhatott volna, Jude Bellingham győztes gól előtti piruettje és mezőnymunkája nagyban hozzájárult a Real Madrid sikeréhez. Az angol középpályás 13 párharcot nyert meg a találkozón, néggyel többet, mint bárki más az egész mezőnyből. Ráadásul a földön mindössze kettőt veszített el, emellett bemutatott három sikeres labdavezetést (3/3) és hibátlanok voltak a hosszú labdái is (2/2).
62% – a Barcelona esélye a címvédésre a vereség után
A találkozó előtt 83 százalékot adott a katalánoknak a Football Meets Data nevű statisztikai platform, ez a vasárnapi vereséget követően visszaesett 62%-ra. Ennek ellenére továbbra is Hansi Flick alakulata a favorit, a Real Madrid azonban megduplázta az esélyeit a győzelmének köszönhetően.
87.6% – semleges játékfázisban a Real Madrid passzpontossága támadásépítés során
Kiválóan bemutatja a Barcelona labda nélküli játékának és nyomásgyakorlásának erősségét az az adat, hogy az ellenfelek átlagosan csak 75%-os passzpontosságot érnek el a katalánok ellen akkor, amikor megpróbálják kihozni a labdát a saját térfelükről (semleges játékfázisban, tehát amikor az állás döntetlen). A markstats alapján a Real Madrid kiemelkedően teljesített ebben a mérőszámban az el Clásicón. José Mourinho csapata annak ellenére, hogy ebben az idényben kifejezetten szenvedett a labdás játék első fázisában, 87.6%-os pontosságot produkált. Ez a harmadik legmagasabb az idén, csak a Celta Vigo és a PSG tudta ezt felülmúlni.
100 – Kylian Mbappé góljainak száma a Real Madridban
Nemcsak a győzelem miatt volt különleges Kylian Mbappé számára a második gólja, a franciának ez volt a 100. találata a Real Madrid mezében. Mbappénak 116 mérkőzés kellett, hogy elérje a jubileumot, góljai közül 67-et a ligában, 25-öt a Bajnokok Ligájában, négyet a kupában, kettőt a klubvilágbajnokságon szerzett, míg egyszer-egyszer volt eredményes az európai Szuperkupában és a spanyol Szuperkupában.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez
Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)