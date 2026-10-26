Nemzeti Sportrádió

Mbappé: 100; Mourinho utolérte Zidane-t – a 265. el Clásico számokban

LENDVAI MARTINLENDVAI MARTIN
2026.10.26. 13:06
116 meccs kellett Kylian Mbappénak, hogy elérje a száz gólt a Real Madridban (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Real Madrid Joan García Jude Bellingham Barcelona José Mourinho Kylian Mbappé el Clásico La Liga
A Real Madrid Kylian Mbappé duplájának köszönhetően 2–1-re legyőzte a Barcelonát a spanyol bajnokság (La Liga) tizedik fordulójában. A két csapatnak ez volt a 265. összecsapása, amelyről most összeszedtük a legérdekesebb tényeket és adatokat.

6 – ennyiszer tűnt fel a söprögető szerepében Joan García

Ahogyan az várható volt, a Barcelona magasra húzott védelmi vonala miatt volt dolga a tizenhatoson kívül is a csapat kapusának, Joan Garciának. A spanyol kapuvédő hatszor takarította el a labdát az ellenfél támadói elől, ami több mint a duplája az idénybeli átlagának. 

6 – José Mourinho győzelmeinek száma az el Clásicókon

A Real Madrid trénere a hatodik sikerét aratta a Barcelona ellen, ezzel olyan vezetőedzők mellé zárkózott fel, mint Francisco Bru, Luis Molowny vagy Zinédine Zidane. Előtte már csak olyan legendák szerepelnek ezen a listán, mint Carlo Ancelotti (9 győzelem) és Miguel Munoz (16). Ezen felül a királyiak kispadjára a nyáron visszatérő portugál már hat klasszikus óta veretlen, négy győzelme és két döntetlenje van a legutóbbi összecsapásokon. 

8 – Kylian Mbappé ennyiszer talált be a Barcelona ellen a Real Madrid mezében 

Már a Paris Saint-Germain játékosaként is szerzett mesterhármast a katalánok ellen Kylian Mbappé, a Real Madrid futballistájaként pedig hét alkalommal lépett pályára ellenük, ezeken a találkozókon nyolc gólt számlál. Duplájával megelőzte Lionel Messit, így már ő szerezte a legtöbb gólt az első hét klasszikusán a XXI. században.

13 – Raphinha góljainak száma a bajnokságban 9 meccs után

Káprázatos formában futballozik a Barcelona támadója, Raphinha. A vasárnap szerzett gólja már a 13. volt ebben az idényben, amellyel nemcsak vezeti a góllövőlistát, hanem beállította az előző kiírás egészében szerzett találatainak számát. Mivel a Getafe elleni találkozót kihagyta, csak kilenc meccsen lépett pályára, ennyi találkozó alatt pedig csak két játékos volt képes ilyen számokat produkálni a La Ligában – Lionel Messi (szintén 13 gól) és Cristiano Ronaldo (17).

13 – ennyi párharcot nyert meg a mérkőzésen Jude Bellingham

Bár kétség sem fér hozzá, hogy abban a bizonyos kettő egy elleni szituációban jobb döntést is hozhatott volna, Jude Bellingham győztes gól előtti piruettje és mezőnymunkája nagyban hozzájárult a Real Madrid sikeréhez. Az angol középpályás 13 párharcot nyert meg a találkozón, néggyel többet, mint bárki más az egész mezőnyből. Ráadásul a földön mindössze kettőt veszített el, emellett bemutatott három sikeres labdavezetést (3/3) és hibátlanok voltak a hosszú labdái is (2/2).

62% – a Barcelona esélye a címvédésre a vereség után

A találkozó előtt 83 százalékot adott a katalánoknak a Football Meets Data nevű statisztikai platform, ez a vasárnapi vereséget követően visszaesett 62%-ra. Ennek ellenére továbbra is Hansi Flick alakulata a favorit, a Real Madrid azonban megduplázta az esélyeit a győzelmének köszönhetően.

87.6% – semleges játékfázisban a Real Madrid passzpontossága támadásépítés során

Kiválóan bemutatja a Barcelona labda nélküli játékának és nyomásgyakorlásának erősségét az az adat, hogy az ellenfelek átlagosan csak 75%-os passzpontosságot érnek el a katalánok ellen akkor, amikor megpróbálják kihozni a labdát a saját térfelükről (semleges játékfázisban, tehát amikor az állás döntetlen). A markstats alapján a Real Madrid kiemelkedően teljesített ebben a mérőszámban az el Clásicón. José Mourinho csapata annak ellenére, hogy ebben az idényben kifejezetten szenvedett a labdás játék első fázisában, 87.6%-os pontosságot produkált. Ez a harmadik legmagasabb az idén, csak a Celta Vigo és a PSG tudta ezt felülmúlni. 

Csapatok a legjobb passzpontossággal Hansi Flick együttese ellen ebben az idényben (Fotó: X/markstats)

100 – Kylian Mbappé góljainak száma a Real Madridban

Nemcsak a győzelem miatt volt különleges Kylian Mbappé számára a második gólja, a franciának ez volt a 100. találata a Real Madrid mezében. Mbappénak 116 mérkőzés kellett, hogy elérje a jubileumot, góljai közül 67-et a ligában, 25-öt a Bajnokok Ligájában, négyet a kupában, kettőt a klubvilágbajnokságon szerzett, míg egyszer-egyszer volt eredményes az európai Szuperkupában és a spanyol Szuperkupában. 

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A Barca nem játszott jól, és bár Raphinha még egyenlíteni tudott, végül a vendég fővárosiak győztek az idény első el Clásicóján.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez
Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)

 

Raphinha Real Madrid Joan García Jude Bellingham Barcelona José Mourinho Kylian Mbappé el Clásico La Liga
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