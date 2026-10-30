Nagy durranás: itt az európai szuperrangadók hétvégéje!; Jensen vagy az ETO rossz sorozata szakad meg a Népligetben?

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Nagy durranás: itt az európai szuperrangadók hétvégéje! Három labdarúgó-topligában is rangadót játszanak a hétvégén. A Liverpoolban szereplő Szoboszlai Dominik a sérülése után remélhetőleg ott lesz a pályán az Arsenal elleni mérkőzésen, Münchenben a bomba formában futballozó Michael Olisére érdemes lesz figyelni a Bayern–Dortmund összecsapáson, a Milan–Inter derbin pedig Luka Modric varázsolhat. NS-összeállítás

A Honvéd-drukkerek véleménye: hiba volt edzőt váltani. Fórizs Sándornak, a Kispest-Honvéd sportigazgatójának egyik rossz lépését követte a másik, s ezt így látják a szurkolók is, a piros-feketék szombaton a Kisvárdát fogadják, zárt kapuk mögött. Cserháti András háttéranyaga

Zombori Sándor bombagólját Bolíviában is emlegethetik a mai napig. Munkabírására a Vasasban is felfigyeltek, bejátszotta az egész futballpályát, a bolíviaiaknak lőtt góljára az idősebb drukkerek a mai napig emlékeznek – a 26-szoros válogatott, magyar bajnok, vb-résztvevő, lapunk egykori munkatársa, Zombori Sándor hetvenöt esztendős lett. Thury Gábor írása

Forray Gábor: Ne én akarjam jobban, hanem ők! Az Oroszlány férfi kosárlabdacsapatának edzője szerint nagy skalp volt a Honvéd idegenbeli legyőzése, és szeretne csapatával az alapszakasz első tíz helyének valamelyikén végezni. Győri Ferenc interjúja

A sporton belüli fizikai és lelki bántalmazás, valamint a szexuális visszaélés nem pusztán pedagógiai, pszichológiai vagy etikai kérdés: jogi és intézményi válaszokat is követel. Dr. Szekeres Diána, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportjogi Tanszékének vezetője szerint a négy éve működő Gyiszvéd-kutatócsoport tapasztalatai és a nemzetközi jó gyakorlatok alapján már rendelkezésre állnak a magyar sportolóvédelmi rendszer szakmai alapjai. A kérdés, mikor követi a felismerést a jogalkotói cselekvés. Csisztu Zsuzsa írása

Jesper Jensen vagy az ETO rossz sorozata szakad meg a Népligetben? Először csap össze a K&H Liga aktuális idényében a Ferencváros és a Győr női kézilabdacsapata, az előjelek alapján az Elek Gyula Arénában az FTC tűnik esélyesebbnek. Jakus Barnabás és Papp Bálint beharangozója

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