Hakimi élete meccsét játszotta, vezérletével a PSG kiütötte ellenfelét

Le Havre–Paris Saint-Germain 1–5. A kezdés előtti csapatfotózáskor a párizsiaknál még Maghnes Akliouche játszotta a főszerepet azzal, hogy fenéken billentette Asraf Hakimit, ám a meccsen már a csínyen jót derülő marokkói jobbhátvéd volt a főszereplő: rúgott egy szép gólt akcióból, egyet szabadrúgásból, és amikor harmadszor betalált, a szerencse is mellé szegődött (lövése nyomán a kapusról kipattanó labda a combjáról vágódott a hálóba). Közben kiosztott két gólpasszt is.

Amikor a 28. percben először a kapuba talált, nemcsak idénybeli első bajnoki gólját ünnepelte, hanem a PSG katari korszakának 2000. találatát is – minden tétmérkőzést beleszámítva.

Hakiminek korábban sem klub-, sem válogatott szinten nem volt olyan mérkőzése, amelyen öt gólban is szerepet játszott. Most ez is megtörtént, a PSG egyvégtében a hatodik bajnokiját nyerte meg, a Le Havre zsinórban ötödször vesztett.

Nice–Rennes 5–2. És ez egy ilyen nap: a másik kora esti mérkőzésnek is volt háromgólos játékosa – Elye Wahi az első félidőben két tizenegyest értékesített, a másodikban pedig akcióból is betalált, biztossá téve a Nice fölényes győzelmét a forduló előtt még a második helyen álló Rennes ellen. A Nice feljövőben van, a legutóbbi öt fordulóban négy győzelmet könyvelt el.

Lille–Lens 1–0. A késő esti mérkőzésen sokáig hiába támadott a Lille, játékosai nem bírtak Robin Risser lensi kapussal. Davide Ancelotti a gondokat észlelve a 73. percben pályára küldte Olivier Giroud-t, és a veterán világbajnok nem okozott csalódást: nem sokkal a vége előtt Risser csak kiütni tudta Nabil Bentaleb távoli lövését, és a szemfüles Giroud közelről bevágta idénybeli harmadik bajnoki gólját. Az északi derbin bezsebelt három ponttal a Lille feljött a második helyre.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Le Havre–Paris Saint-Germain 1–5 (Maja 18., ill. Godts 26., Hakimi 28., 55., 69., Mayulu 62.)

Nice–Rennes 5–2 (Wahi 12., 34., 73. – az első kettőt 11-esből, Clauss 45+2., Amura 52., ill. Szymanski 15., Dia 52. – 11-esből)

Lille–Lens 1–0 (Giroud 86.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

20.45: Troyes–Le Mans

Vasárnap

15.00: Strasbourg–Auxerre

17.15: Paris FC–Monaco

17.15: Lyon–Angers

20.45: Olympique Marseille–Toulouse

Hétfő

20.45: Lorient–Brest