Világcsúcsok a súlyemelő-vb pénteki versenynapján

2026.10.30. 20:15
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Pak Pjol (Fotó: Nemzetközi Súlyemelő-szövetség)
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Pak Pjol világcsúcs súlyemelő-vb
Az észak-koreai Pak Pjol világrekordokkal győzött a férfiak 70 kilogrammos kategóriájában a súlyemelő-világbajnokság pénteki versenynapján a kínai Ningpóban.

A KNDK 23 éves emelője szakításban már második, 155 kilogrammon végrehajtott gyakorlatával megfosztotta címétől az eddigi csúcsot 154 kilóval tartó, a mostani vb-n azonban nem indult japán Mijamoto Maszanorit. Harmadik, szintén sikeres kísérletével pedig 157 kilogrammra tornázta még feljebb a fogásnem valaha volt legjobb eredményét.

Lökésben 198 kilóval nyert, beállítva a szintén észak-koreai Ri Vondzsu világrekordját, míg összetettben 355-tel elvette honfitársa 349 kilós, szeptemberben a nagojai Ázsiai Játékokon felállított csúcsát. Ri szakításban 151 kilóval harmadik lett, a második fogásnemben 192, összetettben pedig 343 kilogrammal ezüstérmesként végzett Ningpóban.

 

Pak Pjol világcsúcs súlyemelő-vb
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