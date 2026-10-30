Világcsúcsok a súlyemelő-vb pénteki versenynapján

A KNDK 23 éves emelője szakításban már második, 155 kilogrammon végrehajtott gyakorlatával megfosztotta címétől az eddigi csúcsot 154 kilóval tartó, a mostani vb-n azonban nem indult japán Mijamoto Maszanorit. Harmadik, szintén sikeres kísérletével pedig 157 kilogrammra tornázta még feljebb a fogásnem valaha volt legjobb eredményét.

Lökésben 198 kilóval nyert, beállítva a szintén észak-koreai Ri Vondzsu világrekordját, míg összetettben 355-tel elvette honfitársa 349 kilós, szeptemberben a nagojai Ázsiai Játékokon felállított csúcsát. Ri szakításban 151 kilóval harmadik lett, a második fogásnemben 192, összetettben pedig 343 kilogrammal ezüstérmesként végzett Ningpóban.