A Sevilla az Osasuna ellen vetett véget rossz sorozatának
A Sevilla Isaac Romero és Félix Correia góljaival legyőzte az Osasunát a spanyol bajnokság 10. fordulójának hétfő esti záró mérkőzésén.
Youssouf Fofana a 24. percben pazar megoldással hozta helyzetbe Romerót, míg Correia egy gyors ellentámadást követően állította be a végeredményt.
A szeptember közepe óta tartó hárommeccses nyeretlenségi sorozatát megszakító Sevilla a győzelmével megerősítette a helyét a tabella hatodik helyén, míg az Osasuna a legutóbbi 12 idegenbeli bajnokijából csak egyet nyert meg.
LA LIGA
10. FORDULÓ
Sevilla–Osasuna 2–0 (Romero 24., Correia 82.)
A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE
Péntek
Alavés–Málaga 1–1
Szombat
Rayo Vallecano–Elche 0–3
Racing Santander–Espanyol 2–1
Valencia–Villarreal 1–2
Atlético Madrid–Deportivo 1–0
Vasárnap
Athletic Bilbao–Getafe 4–0
Celta Vigo–Real Betis 0–0
Real Sociedad–Levante 2–1
Barcelona–Real Madrid 1–2
Legfrissebb hírek