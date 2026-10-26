A Sevilla az Osasuna ellen vetett véget rossz sorozatának

Youssouf Fofana a 24. percben pazar megoldással hozta helyzetbe Romerót, míg Correia egy gyors ellentámadást követően állította be a végeredményt.

A szeptember közepe óta tartó hárommeccses nyeretlenségi sorozatát megszakító Sevilla a győzelmével megerősítette a helyét a tabella hatodik helyén, míg az Osasuna a legutóbbi 12 idegenbeli bajnokijából csak egyet nyert meg.

LA LIGA

10. FORDULÓ

Sevilla–Osasuna 2–0 (Romero 24., Correia 82.)

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE

Péntek

Alavés–Málaga 1–1

Szombat

Rayo Vallecano–Elche 0–3

Racing Santander–Espanyol 2–1

Valencia–Villarreal 1–2

Atlético Madrid–Deportivo 1–0

Vasárnap

Athletic Bilbao–Getafe 4–0

Celta Vigo–Real Betis 0–0

Real Sociedad–Levante 2–1

Barcelona–Real Madrid 1–2