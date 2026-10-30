ICEHL: döntés a hosszabbításban, a Fehérvár legyőzte a Bolzanót

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.10.30. 21:45
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Fehérvári gólöröm (Fotó: Dömötör Csaba)
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Hydro Fehérvár AV19 ICEHL Fehérvár AV19
A Hydro Fehérvár AV19 hosszabbításban 3–2-re legyőzte vendégét, a HC Bolzanót az osztrák jégkorongliga (ICEHL) pénteki játéknapján.

A MET Aréna folyosóin le sem lehetett volna tagadni, hogy bizony halloween időszakát éljük, az ünnep idején megszokott jelmezek mellett természetesen a jégkorong-specifikus beöltözések sem maradhattak el, népszerű karakter volt a bottal közlekedő „vak” játékvezető.

Nem várt egyszerű feladat a Volánra, hiszen a liga legjobb támadópotenciáljával rendelkező együttese érkezett Székesfehérvárra. Remekül kezdett a hazai csapat, és a lendületes rajt emberelőnyt, jó néhány helyzetet hozott magával, ám ezek mind kimaradtak. Magasan letámadta ellenfelét a Fehérvár, azt az elvet próbálta követni, hogy ha kevés időt tölt a Bolzano a támadóharmadban, akkor kevesebb az esélye is a gólszerzésre. Később Daniel Gellont találta el a pakk, a vérző játékos az öltözőbe rohant, a kényszerű pihenő pedig mintha felrázta volna a vendégeket, sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék képe. Mihalik Gergő ziccerét védte Marco Francesco Costantini, a túloldalon még emberhátrányban is megvillant az olasz gárda, Teemu Kivihalme került helyzetbe, de Rasmus Reijola is megmutatta, jó formában van.

A 29. percben Matt Bradley megszerezte a vezetést a vendégeknek, a palánkról visszapattanó korongot két lágy mozdulattal közelről a kapuba juttatták az olaszok. Ezt követően nagy szükség volt Reijola bravúrjaira, nyomott a Bolzano, sőt egy meg nem adott gólig is eljutott. A játékrész végére kijött a szorításból a Volán, és emberelőnyben Terbócs István egyenlített.

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fotó 2026.10.30.

Kétszer egyenlített a Volán, majd le is gyűrte olasz ellenfelét (Fotók: Dömötör Csaba)

 

Az utolsó harmad elején feljebb kapcsolt a Bolzano, Kiss Roland kiállítása után pedig emberelőnyben ismét megszerezte a vezetést, Daniel Mantenuto lőtte ki éles szögből a hosszú felső sarkot. Szinte azonnal válaszolhatott volna a Fehérvár, emberelőnybe került Ted Dent csapata, de gól helyett egy embert elveszítettek a hazaiak, Mika Cyrt állították bele a vendégek a palánkba. Valamivel többet veszélyeztetett az olasz együttes, ennek ellenére sikerült az egyenlítés, a palánk ezúttal a Volánnal volt, egy visszapattanó pakkot Anze Kuralt pofozott be. Jöhetett a hosszabbítás, és bár az elején kimaradt egy emberelőny, később Justin Macpherson szemtelen gólja győzelmet ért, a kanadai hátvéd a kapu mögül lőtte rá, a korong a kapusról csorgott be a gólvonal mögé.

A hétvége ezzel nem ért véget még a magyar együttesek számára. A Ferencváros szombaton Innsbruckban, míg vasárnap a Vorarlberg otthonában lép jégre a pontokért, míg a Volán vasárnap az edzőváltás óta jobb formát mutató Salzburghoz látogat.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz) 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
MET Aréna, 3788 néző. V: Gebei, Smetana (osztrák), Muzsik, Konc (szlovák)
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell (1) / MACPHERSON 1, Persson / Kiss R., Horváth D. / Falus – Cheek, MIHALIK G., Farren / Erdély (1), Cyr, KURALT 1 / Hári, Németh K., TERBÓCS 1 (1) / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
BOLZANO: Costantini – van de Leest, LESLIE (2) / Hillman, Buono / Kivihalme, Larcher / Frick – C. SCHNEIDER (2), BRADLEY 1, McClure / Fuchs, Elson, Gazley / Digiacinto, Mantenuto 1, Gellon / L. Frigo, Misley, Remolato. Edző: Antti Karhula
Kapura lövések: 26–31
Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Kulcsfontosságú volt megakadályozni őket abban, hogy könnyen bejussanak a mi zónánkba. Nagyon ügyes csapatról beszélünk, de sokszor elértük, hogy csak úgy „bedobja” a pakkot a harmadunkba. Sok jó dolgot csináltunk, ismét betaláltunk emberelőnyben, a hosszabbításban pedig higgadtak tudtunk maradni.
Antti Karhula: – Kiegyenlített mérkőzés volt, magas intenzitással játszott mindkét csapat. Kemény este volt, bármelyik irányba eldőlhetett volna a pontok sorsa.

További eredmények
Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák) 3–1
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1
Milano HC (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–3
Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák) 3–1

 

 

Hydro Fehérvár AV19 ICEHL Fehérvár AV19
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