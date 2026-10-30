ICEHL: döntés a hosszabbításban, a Fehérvár legyőzte a Bolzanót

A MET Aréna folyosóin le sem lehetett volna tagadni, hogy bizony halloween időszakát éljük, az ünnep idején megszokott jelmezek mellett természetesen a jégkorong-specifikus beöltözések sem maradhattak el, népszerű karakter volt a bottal közlekedő „vak” játékvezető.

Nem várt egyszerű feladat a Volánra, hiszen a liga legjobb támadópotenciáljával rendelkező együttese érkezett Székesfehérvárra. Remekül kezdett a hazai csapat, és a lendületes rajt emberelőnyt, jó néhány helyzetet hozott magával, ám ezek mind kimaradtak. Magasan letámadta ellenfelét a Fehérvár, azt az elvet próbálta követni, hogy ha kevés időt tölt a Bolzano a támadóharmadban, akkor kevesebb az esélye is a gólszerzésre. Később Daniel Gellont találta el a pakk, a vérző játékos az öltözőbe rohant, a kényszerű pihenő pedig mintha felrázta volna a vendégeket, sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék képe. Mihalik Gergő ziccerét védte Marco Francesco Costantini, a túloldalon még emberhátrányban is megvillant az olasz gárda, Teemu Kivihalme került helyzetbe, de Rasmus Reijola is megmutatta, jó formában van.

A 29. percben Matt Bradley megszerezte a vezetést a vendégeknek, a palánkról visszapattanó korongot két lágy mozdulattal közelről a kapuba juttatták az olaszok. Ezt követően nagy szükség volt Reijola bravúrjaira, nyomott a Bolzano, sőt egy meg nem adott gólig is eljutott. A játékrész végére kijött a szorításból a Volán, és emberelőnyben Terbócs István egyenlített.