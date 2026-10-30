ICEHL: döntés a hosszabbításban, a Fehérvár legyőzte a Bolzanót
A MET Aréna folyosóin le sem lehetett volna tagadni, hogy bizony halloween időszakát éljük, az ünnep idején megszokott jelmezek mellett természetesen a jégkorong-specifikus beöltözések sem maradhattak el, népszerű karakter volt a bottal közlekedő „vak” játékvezető.
Nem várt egyszerű feladat a Volánra, hiszen a liga legjobb támadópotenciáljával rendelkező együttese érkezett Székesfehérvárra. Remekül kezdett a hazai csapat, és a lendületes rajt emberelőnyt, jó néhány helyzetet hozott magával, ám ezek mind kimaradtak. Magasan letámadta ellenfelét a Fehérvár, azt az elvet próbálta követni, hogy ha kevés időt tölt a Bolzano a támadóharmadban, akkor kevesebb az esélye is a gólszerzésre. Később Daniel Gellont találta el a pakk, a vérző játékos az öltözőbe rohant, a kényszerű pihenő pedig mintha felrázta volna a vendégeket, sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék képe. Mihalik Gergő ziccerét védte Marco Francesco Costantini, a túloldalon még emberhátrányban is megvillant az olasz gárda, Teemu Kivihalme került helyzetbe, de Rasmus Reijola is megmutatta, jó formában van.
A 29. percben Matt Bradley megszerezte a vezetést a vendégeknek, a palánkról visszapattanó korongot két lágy mozdulattal közelről a kapuba juttatták az olaszok. Ezt követően nagy szükség volt Reijola bravúrjaira, nyomott a Bolzano, sőt egy meg nem adott gólig is eljutott. A játékrész végére kijött a szorításból a Volán, és emberelőnyben Terbócs István egyenlített.
Az utolsó harmad elején feljebb kapcsolt a Bolzano, Kiss Roland kiállítása után pedig emberelőnyben ismét megszerezte a vezetést, Daniel Mantenuto lőtte ki éles szögből a hosszú felső sarkot. Szinte azonnal válaszolhatott volna a Fehérvár, emberelőnybe került Ted Dent csapata, de gól helyett egy embert elveszítettek a hazaiak, Mika Cyrt állították bele a vendégek a palánkba. Valamivel többet veszélyeztetett az olasz együttes, ennek ellenére sikerült az egyenlítés, a palánk ezúttal a Volánnal volt, egy visszapattanó pakkot Anze Kuralt pofozott be. Jöhetett a hosszabbítás, és bár az elején kimaradt egy emberelőny, később Justin Macpherson szemtelen gólja győzelmet ért, a kanadai hátvéd a kapu mögül lőtte rá, a korong a kapusról csorgott be a gólvonal mögé.
A hétvége ezzel nem ért véget még a magyar együttesek számára. A Ferencváros szombaton Innsbruckban, míg vasárnap a Vorarlberg otthonában lép jégre a pontokért, míg a Volán vasárnap az edzőváltás óta jobb formát mutató Salzburghoz látogat.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz) 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
MET Aréna, 3788 néző. V: Gebei, Smetana (osztrák), Muzsik, Konc (szlovák)
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Campbell (1) / MACPHERSON 1, Persson / Kiss R., Horváth D. / Falus – Cheek, MIHALIK G., Farren / Erdély (1), Cyr, KURALT 1 / Hári, Németh K., TERBÓCS 1 (1) / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
BOLZANO: Costantini – van de Leest, LESLIE (2) / Hillman, Buono / Kivihalme, Larcher / Frick – C. SCHNEIDER (2), BRADLEY 1, McClure / Fuchs, Elson, Gazley / Digiacinto, Mantenuto 1, Gellon / L. Frigo, Misley, Remolato. Edző: Antti Karhula
Kapura lövések: 26–31
Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Kulcsfontosságú volt megakadályozni őket abban, hogy könnyen bejussanak a mi zónánkba. Nagyon ügyes csapatról beszélünk, de sokszor elértük, hogy csak úgy „bedobja” a pakkot a harmadunkba. Sok jó dolgot csináltunk, ismét betaláltunk emberelőnyben, a hosszabbításban pedig higgadtak tudtunk maradni.
Antti Karhula: – Kiegyenlített mérkőzés volt, magas intenzitással játszott mindkét csapat. Kemény este volt, bármelyik irányba eldőlhetett volna a pontok sorsa.
További eredmények
Graz 99ers (osztrák)–EC KAC (osztrák) 3–1
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Vienna Capitals (osztrák) 3–1
Milano HC (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 7–3
Pustertal Wölfe (olasz)–RB Salzburg (osztrák) 3–1