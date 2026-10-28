Eder Sarabia az Espanyol új vezetőedzője – hivatalos

A barcelonai klub szerdai közleménye kiemelte: a 45 éves trénerrel a következő szezon végéig, 2028 júniusáig szóló szerződést kötöttek.

Az Espanyol kedden menesztette Manolo Gonzálezt, miután az együttes a spanyol Király-kupában hosszabbítás után 4–3-ra alulmaradt a negyedosztályú Sestao RC-vel szemben.

Sarabia 2003-ban, korosztályos együtteseknél kezdte meg edzői karrierjét, és 2020-ban hét hónapig – Quique Setién vezetőedző mellett – dolgozott a városi rivális FC Barcelona szakmai stábjában. Legutóbb az Elchét irányította, amelyet a legutóbbi két szezonban előbb élvonalba jutáshoz, majd bennmaradáshoz segített.

A szakember pénteken, a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal elleni, idegenbeli mérkőzésen mutatkozik be az Espanyol kispadján.