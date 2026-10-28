Eder Sarabia az Espanyol új vezetőedzője – hivatalos

2026.10.28. 20:30
Eder Sarabia (Fotó: Getty Images)
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Espanyol edzősors Eder Sarabia
Eder Sarabiát nevezték ki a spanyol labdarúgó-bajnokságban tíz fordulót követően a 18., kieső helyen álló Espanyol vezetőedzőjének.

A barcelonai klub szerdai közleménye kiemelte: a 45 éves trénerrel a következő szezon végéig, 2028 júniusáig szóló szerződést kötöttek.

Az Espanyol kedden menesztette Manolo Gonzálezt, miután az együttes a spanyol Király-kupában hosszabbítás után 4–3-ra alulmaradt a negyedosztályú Sestao RC-vel szemben.

Sarabia 2003-ban, korosztályos együtteseknél kezdte meg edzői karrierjét, és 2020-ban hét hónapig – Quique Setién vezetőedző mellett – dolgozott a városi rivális FC Barcelona szakmai stábjában. Legutóbb az Elchét irányította, amelyet a legutóbbi két szezonban előbb élvonalba jutáshoz, majd bennmaradáshoz segített.

A szakember pénteken, a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal elleni, idegenbeli mérkőzésen mutatkozik be az Espanyol kispadján.

 

Espanyol edzősors Eder Sarabia
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