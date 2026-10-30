Nem sokon múlott – kiderült, Kane mennyivel előzte meg Mbappét az Aranylabda-szavazáson

A France Football péntek este közzétette a 2026-os Aranylabda-szavazás részletes eredményeit. A hétfői londoni gálán győztesnek kihirdetett Harry Kane 1055 pontot gyűjtött, mindössze 28-cal többet, mint a második helyen végző Kylian Mbappé (1027).

A Bayern München angol csatára és a Real Madrid francia támadója közötti különbség az Aranylabda történetének egyik legkisebbje a győztes és az ezüstérmes között.

A harmadik helyen a Barcelona spanyol tehetsége, Lamine Yamal végzett 881 ponttal, míg a negyedik pozíciót a szintén spanyol Rodri szerezte meg 726 ponttal. A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi 612 egységgel az ötödik lett.

A legjobb tíz további sorrendje: a Paris Saint-Germain grúz támadója, Hvicsa Kvarachelia 541 ponttal a hatodik, csapattársa, Ousmane Dembélé 418 ponttal a hetedik, Erling Haaland (Manchester City) 378 ponttal a nyolcadik. A Bayern Münchent erősítő Michael Olise 296 ponttal a kilencedik, míg a PSG spanyol középpályása, Fabián Ruiz 201 ponttal a tizedik helyen zárt.

Kane a klubjában és az angol válogatottban összesen 73 gólt szerzett az idényben, ez nagyban hozzájárult az elismerés elnyeréséhez. Mbappé szintén kiemelkedő idényt produkált a Real Madridban, de végül is hajszállal lemaradt az Aranylabdáról.