„Korábban sok észrevétlen futásom volt, Pedri viszont mindent lát” – Gordon könnyen alkalmazkodott a Barcelona játékához

„A beilleszkedés könnyű volt, mert a Newcastle is hasonló stílust képvisel: kemény és magas letámadás, magasra tolt védelemmel. A labdával való játék is könnyen megy, mert a világ legjobbjai vesznek körül. (...) Eric García sokat segített, mert ő tökéletesen beszél angolul. Én értek ugyan valamennyit spanyolul, de amikor egymás között nagyon gyorsan beszélnek, akkor nehezen tudom követni őket. Dani Olmo szokott még segíteni nekem” – fogalmazott Anthony Gordon. Az angol szélső egy csapattársát emelte ki a többiek közül.

„A pályafutásom során sok észrevétlen futásom volt, most viszont ott van Pedri, aki mindent lát” – jegyezte meg Gordon, majd röviden kitért a céljaira is.

„Az általam látott legjobb Barca a Pep Guardiola-féle csapat volt, amely Xavival és Andrés Iniestával a soraiban nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Nekem az a célom, hogy a mostani csapatunkra örökre emlékezzenek majd” – mondta.