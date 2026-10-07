Nemzeti Sportrádió

„Korábban sok észrevétlen futásom volt, Pedri viszont mindent lát” – Gordon könnyen alkalmazkodott a Barcelona játékához

M. B.M. B.
2026.10.07. 17:42
Anthony Gordon (Fotó: Getty Images)
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Anthony Gordon Barcelona Pedri
A katalán Sport című lapnak adott interjút Anthony Gordon, a Barcelona angol légiósa. A Newcastle-től érkező játékos beszélt a beilleszkedésről, a csapattársairól és az új klubjánál kitűzött céljairól is.

„A beilleszkedés könnyű volt, mert a Newcastle is hasonló stílust képvisel: kemény és magas letámadás, magasra tolt védelemmel. A labdával való játék is könnyen megy, mert a világ legjobbjai vesznek körül. (...) Eric García sokat segített, mert ő tökéletesen beszél angolul. Én értek ugyan valamennyit spanyolul, de amikor egymás között nagyon gyorsan beszélnek, akkor nehezen tudom követni őket. Dani Olmo szokott még segíteni nekem” fogalmazott Anthony Gordon. Az angol szélső egy csapattársát emelte ki a többiek közül.

„A pályafutásom során sok észrevétlen futásom volt, most viszont ott van Pedri, aki mindent lát” – jegyezte meg Gordon, majd röviden kitért a céljaira is.

„Az általam látott legjobb Barca a Pep Guardiola-féle csapat volt, amely Xavival és Andrés Iniestával a soraiban nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Nekem az a célom, hogy a mostani csapatunkra örökre emlékezzenek majd” – mondta.

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