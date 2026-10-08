A Getafe egyelőre nem szerződtetheti Carvajalt

A 34 éves védő 13 évet töltött el a Real Madridban, ötszörös Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát, szerződése az előző szezon végén járt le, így szabadon választhatott magának új csapatot. A futballista a nyáron egyéni edzésmunkát végzett és kivárt az átigazolási időszakban, majd végül a Getafe mellett döntött. A megállapodás véglegesítése azonban egyelőre két akadályba ütközik.

A spanyol ligának az ilyen ügyletek átvilágítására létrehozott háromfős, független szakértői bizottsága Carvajal foglalkoztatásának anyagi vonzatát vizsgálja. Egyrészt olyan szempontból, hogy az évi 400 ezer eurós fizetés, amit a Getafe garantálna részére, az pályafutásának jelenlegi szakaszában valós piaci munkabér-e. Tekintve, hogy a játékos korábban a Real Madridban évi 10 millió euróért futballozott, a liga szerint a múltja és hírneve miatt ez gyanúsan alacsony összeg, így mindenképpen részletesen utána kell járni.

Másrészt azt vizsgálják, hogy belefér-e a Getafe költségvetésébe, ami az időközben az orvosi vizsgálaton már megfelelt Carvajal regisztrációjának feltétele. Utóbbi nélkül szerződtetni és fizetni lehet ugyan egy futballistát, de meccsen foglalkoztatni már nem.

A Radio Marca műsorában közben a hátteret jól ismerő szakíró, Roberto Gómez ezt annyival egészítette ki, hogy információi szerint Carvajal szeretne egy záradékot is belevenni a szerződésébe, miszerint a téli átigazolási időszakban távozhat, amennyiben számára jobb ajánlat érkezik, ez azonban José Bordalás vezetőedzőnek, valamint az ügyletről korábban magabiztosan, azóta némiképp visszafogottabban nyilatkozó Ángel Torres klubelnöknek sem tetszik.