Nem bírt egymással a Getafe és a Celta Vigo

Az első négy meccsén nyeretlen Celta Vigo a három meccsen három pontot gyűjtő Getaféhez látogatott. Az első félidőben közel 75 százalékos vendégek nem tudtak mit kezdeni a mezőnyfölényükkel, ellenben a Getafe jól használta ki helyzeteit. A 21. percben egy szögletnél kialakult kavarodást követően Martín Satrianóhoz pattant a labda. Az uruguayi támadó két védő szorításában akrobatikus mozdulattal a kapuba kotorta a labdát az ötösön belülről. A Celta Vigo is eljutott az ellenfél kapujáig, Hugo González próbálkozásán David Soria védett, míg Ramon Terrats próbálkozása elkerület a hazai kaput.

A szünet után viszont már összejött az egyenlítés. Szintén egy szögletet követően Carl Starfelt fejelt hat méterről a léc alá. Ráadásul nem sokkal később Zaid Romero összegyűjtötte a második sárga lapját, így emberelőnybe került a Celta Vigo. Hugo Gonzáleznek a második játékrészben is volt egy veszélyes lehetősége, de David Soria hárította a fejesét. Újabb gól nem született, a Getafe négy ponttal a 15., míg a Celta Vigo továbbra is nyeretlenül három ponttal a 16. helyen áll.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Hétfőn játsszák

Getafe–Celta Vigo 1–1 (Satriano 21., ill. Starfelt 57.)

Kiállítva: (Romero 67. – Getafe)

KÉSŐBB

21.30: Elche–Real Sociedad

Vasárnapi játszották

Valencia–FC Barcelona 0–5 (Yamal 6., 84., Fermín López 22., Raphinha 50., Pedri 79.)

Alavés–Osasuna 5–2 (Boyé 27., 51., 68., Mariano Díaz 36., Ibánez 90., ill. Budimir 46., 64. – a másodikat 11-esből)

Málaga–Levante 0–0

Espanyol–Sevilla 1–1 (Fernández Sánchez 90+8., ill. Stassin 85.)

Kiállítva: Sangante (56. – Sevilla)

Szombaton játszották

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 3–0 (N. Williams 46., R. Navarro 48., Sancet 90.)

Rayo Vallecano–Racing Santander 3–2 (Ratiu 17., Camello 43., 47., ill. Canales 4., P. García 28.)

Kiállítva: F. Pérez (Rayo, 85.)

Villarreal–Deportivo 2–3 (Pépé 19., A. Traoré 76. – öngól, ill. Luismi 43., Eddahchouri 79., Aubameyang 88.)

Pénteken játszották

Real Betis–Real Madrid 1–0 (Parrott 81.)