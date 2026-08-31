Nemzeti Sportrádió

Első hazai sikerével maradt veretlen az Osasuna a La Ligában

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.31. 21:35
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Ante Budimir tizenegyese döntött (Fotó: Getty Images)
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Osasuna Getafe La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának hétfői játéknapján az Osasuna hazai pályán egygólos sikert aratott a Getafe felett.

Az Osasuna egy győzelemmel és egy döntetlennel, míg a Getafe egy sikerrel és egy vereséggel a háta mögött készült a La Liga 3. fordulójára.

A hazaiak megőrizték veretlenségüket a hétfő esti találkozón, amelyen a három pont sorsáról Ante Budimir tizenegyese döntött – a világbajnoki bronzérmes csatár az első félidő ráadásában volt eredményes.

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Osasuna–Getafe 1–0 (Budimir 45+2. – 11-esből)
21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játszották
Celta Vigo–Athletic Bilbao 0–2 (Berenguer 20., R. Navarro 22.)
Deportivo–Valencia 3–1 (Tárrega 13. – öngól, Aubameyang 17., Diakhaby 59. – öngól, ill. Sadiq 26.)
Kiállítva: Altimira (90+3., Depor)
Real Madrid–Málaga 4–0 (Jude Bellingham 19., Herrero 26. – öngól, K. Mbappé 30., Güler 90+1.)
Szombaton játszották
Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)
Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Óskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)
Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugué 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)
Pénteken játszották
Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)
Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)

 

 

Osasuna Getafe La Liga
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