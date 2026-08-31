Első hazai sikerével maradt veretlen az Osasuna a La Ligában

Az Osasuna egy győzelemmel és egy döntetlennel, míg a Getafe egy sikerrel és egy vereséggel a háta mögött készült a La Liga 3. fordulójára.

A hazaiak megőrizték veretlenségüket a hétfő esti találkozón, amelyen a három pont sorsáról Ante Budimir tizenegyese döntött – a világbajnoki bronzérmes csatár az első félidő ráadásában volt eredményes.

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Osasuna–Getafe 1–0 (Budimir 45+2. – 11-esből)

21.30: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játszották

Celta Vigo–Athletic Bilbao 0–2 (Berenguer 20., R. Navarro 22.)

Deportivo–Valencia 3–1 (Tárrega 13. – öngól, Aubameyang 17., Diakhaby 59. – öngól, ill. Sadiq 26.)

Kiállítva: Altimira (90+3., Depor)

Real Madrid–Málaga 4–0 (Jude Bellingham 19., Herrero 26. – öngól, K. Mbappé 30., Güler 90+1.)

Szombaton játszották

Sevilla–Atlético Madrid 1–3 (Sierra 66., ill. Baena 4., 33., Lookman 26.)

Real Sociedad–Espanyol 2–1 (Barrenetxea 4., Óskarsson 61., ill. Fernández Jaen 45.)

Levante–Real Betis 5–2 (Dela 24., Bardeli 45+1., Brugué 56., 70., Olasagasti 90+5., ill. Bartra 34., R. Riquelme 45+4.)

Pénteken játszották

Alavés–Villarreal 1–0 (Boyé 31.)

Racing Santander–Elche 3–2 (Zabiri 15., 21., 36., ill. B. Sangaré 78., Nino 79.)