Erste Liga: gólerős finn játékossal erősített az SC Csíkszereda

Az SC Csíkszereda megszerezte a finn Janne Väyrynent a jégkorong Erste Ligában címvédő Gyergyói HK-tól.
A 34 éves légiós két GYHK-szezont követően igazolt a Sportklubhoz. Janne Väyrynen a 2024–2025-ös szezonban érkezett a ligába, ahol első idényében 50 mérkőzésen 22 gólt lőtt és 20 gólpasszt osztott ki, míg a legutóbbi kiírásban 41 meccsen 19-szer volt eredményes és 14 asszisztot jegyzett. Az Erste Liga 2026–2027-es szezonja jövő pénteken rajtol, a csíkszeredaiak a nyitó napon Debrecenben a DEAC ellen lépnek jégre.
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