Mbappé: Szerintem én vagyok a legjobb, de ez csak egy vélemény

A Real Madrid keddi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt tartott sajtótájékoztatón a „királyiak” francia szupersztárja, Kylian Mbappé állt a játékosok közül a sajtó rendelkezésre. Újságírói kérdésre a 27 éves csatár elárulta: reméli, hogy a gárda a 2026–2027-es idényben ismét trófeákat fog nyerni, ám azt is elismerte, ez nem lesz könnyű, és csapatának sok mindenben, így a védekezésben is javulnia kell céljai eléréséhez.

„Természetesen fejlődnünk kell, de ez természetes. És nem csak nekem és Viníciusnak, hanem mindenkinek. És a labdás játékban is” – jelentette ki Mbappé, aki arra a kérdésre is választ adott, ő-e a világ legjobb futballistája.

„Szerintem igen, de ez csak az én személyes véleményem, mint ahogy mindenkinek megvan a sajátja. Ez egy vita, amelyben nem kell mindenkinek egyetértenie velem. Úgy érzem, ez a megfelelő év lenne arra, hogy megnyerjem az Aranylabdát, de ez az újságírók szavazatán múlik. Ha az ember olyan nagy klubban játszik, mint a Real Madrid, önkéntelenül is szóba előkerül a neve az ilyen díjakkal kapcsolatban. Nagyon sok játékos meg szeretné nyerni, és én a nyáron a világ legnagyobb focitornáján történelmet írtam. De még sok idő van addig, és mindenkinek megvan a joga, hogy eldöntse, szerinte ki a legjobb a világon” – fogalmazott a támadó.

Mbappé azt is elárulta, bár örömét leli a góllövésben, sokkal inkább arra koncentrál, hogy a legutóbbi két, jelentős trófea nélkül zárt idény után ezúttal legyen okuk ünneplésre a Real Madrid játékosainak és szurkolóinak. A csatár leszögezte: elfogadná, hogy kevesebb gólt szerezzen, ha a klub vitrinjébe bekerülne egy-két serleg, de azért azon lesz, hogy minél többször a kapuba találjon.

„Nyilván harminc góllal is beérném, ha címeket nyernénk... Persze az ilyesmin megint csak olyan olyanok vitatkoznak, akik soha nem futballoztak, úgyhogy maga a felvetés is abszurd. Ha rúgok negyven gólt, és versenyben vagyunk a bajnoki címért, a Bajnokok Ligájáért és kupáért, csak azért hagyjam abba a gólszerzést, mert túl sokat rúgok? Miért, akkor nem nyerünk? Egyszerre kell csinálni a kettőt, gólokat kell rúgni és címeket kell nyerni.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

SZEPTEMBER 8., KEDD

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

