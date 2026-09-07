Nemzeti Sportrádió

Bartha Csaba: A Veszprém a jubileumi évben szeretne minden fronton mindent megnyerni

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.09.07. 20:24
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férfi kézilabda NB I Nemzeti Sportrádió One Veszprém HC férfi kézilabda BL Bartha Csaba
A múlt héten elkezdődött a hazai férfi kézilabda-bajnokság, a héten pedig a Bajnokok Ligája is beindul. Veszprémben nagy célokkal várják az idényt, már csak azért is, mert a veszprémi klub 2027-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója az előttünk álló hónapok céljairól is beszélt a Nemzeti Sportrádióban Szabó Szilviának.

„A célok egyértelműek, minden fronton szeretnénk mindent megnyerni, a legjobb eredményt elérni a jubileumi évben. A Szuperkupa után a klubvilágbajnokságot is, ami pedig a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát illeti, ezek kötelezők, ebben magasra tettük a lécet, sőt, a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás is alapcélkitűzésnek tekinthető.”

A sportvezető a magyar játékosok helyzetéről is nyilatkozott.

„Alapvető, hogy a Veszprémben és a Szegedben olyan játékosoknak kell játszaniuk, akik arra a szintre valók. Nyilvánvalóan, ha magyar játékosról van szó, ebben neki előnyt kell élveznie egy külföldivel szemben, de nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen. Elvárjuk tőlük azt, amit nem tudnak végrehajtani, ezáltal nem érjük el a kívánt eredményt.”

Az interjú során szóba került a világ egyik legjobb kapusa, a dán Emil Nielsen is.

„A példaértékű jelző nem elég, ha a mentalitásáról beszélünk. Ilyen profi, tudatos, koncentrált játékost még soha nem láttam. Erősen motivált, ha edzésen gólt kap, pontosan ugyanúgy reagál, mintha meccsen történt volna. Rendkívül magabiztos, kivételes tudású, nem mellesleg fantasztikus ember.”

 

férfi kézilabda NB I Nemzeti Sportrádió One Veszprém HC férfi kézilabda BL Bartha Csaba
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