Nemzeti Sportrádió

150 játékossal rendezték meg a IX. Nyári Országos Padel Bajnokságot Szentendrén

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.09.07. 20:42
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Kilencedik alkalommal rendezték meg a Nyári Országos Padel Bajnokságot (Fotó: magyarpadel.com)
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Négy napon keresztül a Bravos Sport Club adott otthont a IX. Nyári Országos Padel Bajnokságnak, a Hungarian Padel Tour – powered by CUPRA versenysorozat legfontosabb állomásának. A férfi I. és II. osztály, valamint a női kategória küzdelmeiben összesen mintegy 150 játékos lépett pályára.

A négynapos országos bajnokság során a magyar padel mezőny meghatározó játékosai küzdöttek a bajnoki címekért, az érmekért és az összesen 1 millió forintos pénzdíjazásért, amelyet a három kategória dobogósai között osztottak szét.

Az időjárás a hétvége során több alkalommal is kihívás elé állította a szervezőket és a játékosokat, a verseny programja azonban sikeresen lezajlott, vasárnap pedig mindhárom kategóriában eldőlt az országos bajnoki cím sorsa.

Bíró André és Urvölgyi Marcell a férfi I. osztály bajnokai

A férfi I. osztályban Bíró André és Urvölgyi Marcell szerezte meg az országos bajnoki címet. A második helyen Schmidt-Bohn Zsombor és Imre László, míg a harmadik helyen Szakács Olivér és Dobák Bálint végzett.

A győzelem Urvölgyi Marcell számára különösen emlékezetes marad: éppen a születésnapján állhatott fel harmadik alkalommal az országos bajnokság dobogójának legfelső fokára.

Jani Réka és Juhász Pálma győzött a nőknél

A női I. osztály országos bajnoki címét Jani Réka Luca és Juhász Pálma szerezte meg. A dobogó második fokára Haddad Noa és Kurimay Anita, míg a harmadik helyre Szendrei Viktória és Jeck Andrea állhatott fel.

Végh Péter és Baleja Konor nyerte a férfi II. osztályt

A férfi II. osztályban Végh Péter és Baleja Konor bizonyult a legeredményesebb párosnak. Forster István és Rozsondai Tamás ezüstérmet, Vukman Donát és Vida Ákos pedig bronzérmet szerzett.

A mai döntők több játékos pályafutásában is újabb fontos mérföldkövet jelentettek: Jani Réka pályafutása első női páros országos bajnoki címét szerezte meg, így a korábban megnyert három vegyes páros bajnoki címmel együtt immár négyszeres országos bajnoknak mondhatja magát. Párostársa, Juhász Pálma tovább gyarapította kimagasló bajnoki mérlegét: kilencedik női páros országos bajnoki címét ünnepelhette, amelyhez két korábbi vegyes páros elsőség is társul, ezzel összesen már tizenegy országos bajnoki címet szerzett. A férfi mezőnyben szintén tovább bővült a bajnoki címek száma: Urvölgyi Marcell immár háromszoros, Bíró André pedig hétszeres országos bajnokként zárta a hétvégét.

A döntő nap mérkőzéseit jelentős helyszíni érdeklődés kísérte. A Magyar Padel Szövetség számára különösen örömteli, hogy ilyen sok, több száz néző látogatott ki Szentendrére és szurkolt személyesen a játékosoknak. A döntők alatt kialakult hangulat ismét megmutatta, hogy egyre erősebb és aktívabb közösség épül a magyar padel sport köré.

A Magyar Pade-szövetség gratulál valamennyi dobogósnak és a bajnokság minden résztvevőjének, valamint köszönetét fejezi ki a Bravos Sport Clubnak és a teljes szervezői csapatnak a négynapos esemény magas színvonalú lebonyolításáért.

Az országos bajnoki küzdelmek ezzel még nem értek véget: jövő hétvégén a vegyes párosok versenyével folytatódik a nyári OB, ahol újabb bajnoki címek találnak gazdára.

A bajnokság részletes eredményei a Rankedin felületén érhetők el.

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