Férfi röplabda BL-selejtező: október 21-én kezd a Kaposvár

Október 21-én kezdi meg szereplését a férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjében a Fino Kaposvár.
A bajnok és kupagyőztes somogyiak a júliusi sorsoláson a bosnyák aranyérmes OK Napredak Odzak csapatát kapták ellenfélül, s az első meccset hazai környezetben vívják – az európai szövetség eredményközlője szerint október 21-én, 18 órakor. Az egy héttel későbbi visszavágónak még nincs pontos dátuma.
A továbbjutóra az osztrák Hartberg vár a második körben november első és második hetében, a 11 csapatos kvalifikációból kettő jut be a húsz klubot felvonultató főtáblára. Ehhez három fordulót kell sikerrel venni. Ha a Kaposvár búcsúzik, a CEV-kupában folytatja szereplését.
Legfrissebb hírek
Nyolc között a címvédő a női röplabda Eb-n
Röplabda
2026.09.01. 21:45
Alessandro Chiappini: Hiányoznak a karakteres játékosok
Röplabda
2026.08.30. 11:17
Francia győzelemmel kezdődött a női röplabda Eb
Röplabda
2026.08.21. 15:36