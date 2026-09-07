Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda BL-selejtező: október 21-én kezd a Kaposvár

2026.09.07. 20:14
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Fotó: Dömötör Csaba
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BL-selejtező röplabda OK Napredak Odzak Fino Kaposvár
Október 21-én kezdi meg szereplését a férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjében a Fino Kaposvár.

A bajnok és kupagyőztes somogyiak a júliusi sorsoláson a bosnyák aranyérmes OK Napredak Odzak csapatát kapták ellenfélül, s az első meccset hazai környezetben vívják – az európai szövetség eredményközlője szerint október 21-én, 18 órakor. Az egy héttel későbbi visszavágónak még nincs pontos dátuma.

A továbbjutóra az osztrák Hartberg vár a második körben november első és második hetében, a 11 csapatos kvalifikációból kettő jut be a húsz klubot felvonultató főtáblára. Ehhez három fordulót kell sikerrel venni. Ha a Kaposvár búcsúzik, a CEV-kupában folytatja szereplését.

 

BL-selejtező röplabda OK Napredak Odzak Fino Kaposvár
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