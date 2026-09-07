Szoboszlai szerint, ha Gerrard még játszana, az angol lenne a Liverpool jobbhátvédje

Steven Gerrard a TNT Sports műsorában megkérdezte Szoboszlai Dominiket, hogy vajon játszhatnának-e együtt a Liverpoolban. „Szerintem igen, mert akkor én a tízes számú mezt viselném, te pedig a kettest” – viccelődött a magyar válogatott csapatkapitány, aki ezt követően elmondta, hogy beszélt a pozíciójáról Andoni Iraola vezetőedzővel. „Azt hiszem, egy alkalommal egyértelművé tette, hogy nem fogok jobbhátvédet játszani, ami sokat jelentett nekem. De ha jobbhátvédként van rám szüksége, akkor természetes rendelkezésére állok. Az egyetlen poszt, amit nem igazán szeretek, az a hetes.”

Szoboszlai aztán elmondta, melyik a kedvenc posztja. „Valahol a nyolcas és a tízes között, olyasmi, mint a két tizenhatos közötti területet bejátszó középpályás. Megkapom a labdát a védőtől, hosszú passzokat adok, de megérkezem a tizenhatoson belülre és megvannak a távoli lövéseim is. Ezt igazán szeretem” – vallotta a Liverpool FC középpályása.

A 25 éves magyar játékos elmondta, hogy Ryan Gravenberchhel és Alexis Mac Allisterrel is jól megértik egymást, és Florian Wirtz is jól illeszkedett be. Mind a négyen több poszton is bevethetőek, így több felállás is működőképes velük. „Nagyon szerettem olyan játékosokkal játszani, akik értik a játékot. Szeretem a tiki-takát gyakorolni, kihúzni a védelmet, aztán: »bumm, gyerünk!«”

Mint ismert, a Liveprool két 2–2-es döntetlennel kezdte a PL-idényt (a Newcastle United ellen idegenben és a Nottingham Forest ellen hazai pályán) majd a 3. fordulóban az Ipswich Town ellen összejött az első győzelem. Szoboszlai azonban úgy véli, ha a „vörösök” magasabb fokozatba kapcsolnak, akkor visszatérhet a régi dominanciájuk. „Ez hiányzott nekünk az előző idényben. Ha vissza tudjuk hozni ezt az intenzitást, azt, hogy jobban akarjuk, mint a többiek, akkor megvan hozzá a minőségünk. És ha ezt együtt csináljuk, senki sem állíthat meg minket.”

A Liverpool FC szerdán az Atlético Madridot fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában, majd hétvégén a Fulhamhez látogat.